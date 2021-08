El santafesino Marcos Franchi se lució en el escenario y se adueñó de la batalla en La Voz Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El participante se enfrentó a Julio Fernández, y tras su presentación la Sole lo eligió por notar que estuvo superior a su contrincante.

Este jueves se llevo adelante una nueva noche de batallas en La Voz Argentina. Esta vez, quienes deslumbraron al jurado en su actuación sobre el escenario fueron el rosarino Marcos Franchi junto al marplatense Julio Fernández, ambos integrantes del team de Soledad Pastorutti.

En esta ocasión, los participantes fueron coacheados por Miranda y Soledad Pastorutti antes de salir a escena, donde interpretaron el tema “Proud Mary”.

Tras su presentación, los hermanos Mau y Ricky, no pudieron evitar sentirse cautivados por sus voces. “Siento que lo que más amo es que cada uno de ustedes fue la mejor versión de ustedes mismos y eso es lo que más me encantó, porque no se parecen en nada”, sostuvo Mau.

Por su parte Lali, dijo: “Son hiper distintos, pero se han complementado súper bien, disfruté muchísimo la presentación. ¡Los felicito!”

Mientras que Ricardo Montaner, dedicó unas afectivas palabras a Marcos y Julio: “Siga o termine aquí el camino de La Voz, les espera ahí afuera un mundo lleno de éxitos, una vez que este programa les ha servido de plataforma para que todo el país vean el talento que tienen”.

La devolución de su coach Soledad Pastorutti

Al finalizar, la Sole dio su veredicto, pero antes les hizo una devolución emotiva a ambos.

“Esta es una decisión realmente difícil porque ninguno de los dos se quedo atrás, cada uno puso lo suyo, cada uno tiene su impronta. Pero bueno tengo que definir y me da mucha pena, porque quiero que sepan que Julio, la rompiste, fue genial. Y, Marcos vos tenes una personalidad arrolladora”.