El exgobernador neuquino Jorge Sobisch quedó afuera de las PASO y denuncia "proscripción"

Viernes 30.07.2021

Su inscripción no fue aceptada por estar vencidos los plazos para la conformación de alianzas en el momento que la presentaron. “Se privilegia un papelito por sobre las propuestas y las ideas”, dijo.

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch denunció hoy que buscan "proscribir” su presentación, tras la decisión de la justicia electoral federal de no inscribir su precandidatura a diputado nacional por la Democracia Cristiana (DC) para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo.

“Buscan proscribirme una vez más porque se privilegia un papelito por sobre las propuestas y las ideas”, dijo Sobisch en conferencia de prensa en las instalaciones de la gráfica de la que es propietario en la capital provincial.

La justicia electoral no aceptó la inscripción de las precandidaturas de la Democracia Cristiana-Unión Popular por estar vencidos los plazos para la conformación de alianzas en el momento que la presentaron.

“Vamos a ir a la Corte Suprema para defender nuestros derechos”, señaló el exgobernador neuquino y adjudicó su exclusión “a la incompetencia del Parlamento argentino que hizo una reforma de la ley (27622) y se olvidó de cierta cosas”.

“Alguno que presentó bien un papelito pero no tiene afiliados, no tiene autoridades partidarias, hoy está participando y nosotros por este supuesto error estamos afuera”, afirmó y aclaró que no va "a apoyar ni a hacer acuerdos con ningún partido político que se va a presentar”.

“Nos vamos a poner trabajar inmediatamente para fortalecer las estructuras del partido y vamos a seguir afiliando”, anticipó.

La lista de precandidatos encabezada por Sobisch estaba integrada también por la concejal de la DC, Nadia Márquez y del exlegislador y referente de Unidad Popular, Daniel Baum.

