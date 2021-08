Cerraron el Pentágono por un tiroteo que dejó varios heridos cerca del edificio

El Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos ubicada en el condado de Arlington, Virginia, ha sido clausurado a raíz de un tiroteo cercano en el que varias personas habrían resultado heridas, de acuerdo con reportes de autoridades y medios locales.

Los disparos se han producido en la estación de Metrobus ubicada en el exterior del recinto, según Arlnow, un periódico que cubre la actualidad en Arlington. La Pentagon Force Protection Agency, la agencia encargada de la protección del edificio, confirmó que varias personas, entre ellas un agente de policía, han resultado heridas. Se reporta una fuerte presencia policial y el despliegue de varias ambulancias en la zona. El cuerpo de bomberos del condado también anunció que estaba respondiendo a un incidente de "violencia activa". Dave Statter, un reportero independiente presente en la zona, afirmó en Twitter haber visto como dos personas recibían la reanimación cardiopulmonar.

.@ArlingtonVaFD on the scene. CPR on two people. Have heard there is a third person. #pentagon shooting pic.twitter.com/NjwwK2qLaQ