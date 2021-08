https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será en Buenos Aires

Kiss postergó para abril de 2022 su show despedida en Argentina

La banda estadounidensevolvió a reprogramar su show en el país, que será parte de la gira "End of the Road", con la que se despide de los escenarios tras cerca de 50 años de historia.

Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley anuncian esta gira como la última de su carrera. Crédito: Gentileza DF Entertainment

La banda estadounidense Kiss volvió a reprogramar para el 23 de abril de 2022, en el porteño Campo Argentino de Polo, el show en nuestro país que será parte de la gira "End of the Road", con la que se despide de los escenarios tras cerca de 50 años de historia. El concierto se producirá casi dos años después de la fecha anunciada en un primer momento, en mayo del pasado pasado, debido a diversas postergaciones por la pandemia de coronavirus. En las redes oficiales del grupo se anunció que el tramo latinoamericano del tour abarcará el 20 de abril, en Santiago de Chile; seguirá su recorrido en Argentina y luego continuará en Brasil, en donde se prevén presentaciones el 26 en Porto Alegre, el 28 en Curitiba, el 30 en San Pablo y el 1 de mayo en Riberao Preto. Tenés que leer El show de Kiss en Argentina se reprograma para el 21 de noviembre en Costanera Sur El 4 de mayo el grupo actuará en Lima, Perú; y el 7 hará lo propio en Bogotá, Colombia, con lo que concluirá definitivamente su paso por el sur del Continente. Según anunció la organización local, los tickets adquiridos para mayo de 2020 tendrán vigencia para la nueva fecha. En tanto, el próximo 21 y 22 de este mes llegará a la pantalla de A&E el promocionado documental "Kisstory", en donde se repasa la historia del grupo, según la visión de sus líderes Gene Simmons y Paul Stanley. Con información de Télam

