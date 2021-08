Paco Garibaldi: "Los santafesinos necesitamos políticas de Estado que no cambien las reglas de juego cada 4 años"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el precandidato a Senador Nacional del Frente Amplio Progresista, que secunda la lista encabezada por Clara García, y pidió que “ahora más que nunca, el gobierno debe apoyar a al sector privado, que es el que genera puestos de trabajo genuinos”.

El referente del FAP en la ciudad de Santa Fe y quién acompaña a Clara García como precandidato a Senador Nacional, Paco Garibaldi, pidió por “reglas de juego claras para la inversión privada”, en el marco de una visita a una importante empresa santafesina dedicada al rubro piscinas. “Como Estado tenemos la responsabilidad de generar buenas condiciones para el desarrollo de la inversión privada, que permita ampliar el número de los puestos de trabajo, y para ello es fundamental el acompañamiento a empresas y emprendedores, pero también la previsibilidad y la seguridad jurídica, algo que hace muchos años no sucede en nuestro país”. Y continuó: “atravesamos una crisis económica, agravada por la llegada de la pandemia, que debilitó aún más la situación de todo el arco productivo y comercial de la ciudad y su área metropolitana, y que tuvo por parte del gobierno una pésima comunicación, con anuncios intempestivos, que no sólo dificultaron la gestión privada durante las restricciones, si no que en muchos casos, la llevó al cierre definitivo”.

“En Santa Fe tenemos muchas PyMEs, como la que hoy recorrimos, con décadas de trayectoria, que demandan muchos puestos de trabajo, que agregan valor y que exportan. Muchas provienen de familias que viven acá, quieren quedarse acá y quieren invertir acá y esto es una característica que se repite en todo el sector productivo y comercial local. Es imprescindible que como Estado, podamos escuchar sus reclamos y los acompañemos para que crezcan y generen empleo de calidad, y no que permanentemente le estemos cambiando las reglas de juego y complejizando su sostenimiento. Es inentendible que como país no tengamos un plan productivo, para saber hacia dónde vamos a ir, que sepamos que se está previendo como contener la inflación, cuál va a ser el tipo de cambio con el cual las empresas puedan proyectarse al menos en los próximos 10 años, ¿Cómo es posible innovar así? Por eso vamos a ir al Congreso a defender los intereses de los santafesinos, no de un espacio político en particular.

En sintonía con esto, el edil santafesino agregó: “cada empresario que se va, cada comercio que cierra sus puertas, cada emprendedor que no llega a fin de mes, es un paso atrás para Santa Fe, además de la angustia y las dificultades que genera para esa persona. Para revertir esto es necesario anticiparse, y empezar a generar desde hoy las condiciones para que la economía y la producción vuelvan a crecer”, finalizó.

