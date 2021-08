https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 16:58

16:54

Triple crimen de General Rodríguez

Ibar Pérez Corradi no será extraditado a Estados Unidos y quedó en libertad

El empresario, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina, lavado de activos y vinculado al triple crimen, quedó en libertad este martes por la noche tras confirmarse que Estados Unidos no pedirá su extradición.

Pérez Corradi. Crédito: Clarin.com



Pérez Corradi. Crédito: Clarin.com

El Litoral en en

Triple crimen de General Rodríguez Ibar Pérez Corradi no será extraditado a Estados Unidos y quedó en libertad El empresario, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina, lavado de activos y vinculado al triple crimen, quedó en libertad este martes por la noche tras confirmarse que Estados Unidos no pedirá su extradición. El empresario, condenado en diversas causas por comercialización de efedrina, lavado de activos y vinculado al triple crimen, quedó en libertad este martes por la noche tras confirmarse que Estados Unidos no pedirá su extradición.

Luego de que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por tráfico de drogas, el empresario Ibar Pérez Corradi fue liberado en las últimas horas más allá de haber sido condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos. Carlos Broitman, el abogado de Ibar Pérez Corradi habló sobre la nueva situación judicial de su cliente. "La condena que tiene en la Argentina no está firme. Hicimos el pedido directo a la fiscalía de los Estados Unidos y teníamos confianza en que iban a retirar los cargos. Luego de tantos años logramos que Pérez Corradi no tenga ninguna otra causa judicial", aseguró. Ibar Pérez Corradi estaba detenido en el Penal Federal de Marcos Paz y su liberación se produjo anoche al ser otorgada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. La decisión de la magistrada estuvo fundada en que Estados Unidos, a través de su Embajada en la Argentina, informó que “retiran formalmente el pedido de extradición formulado en 2008 en razón de cuestiones procesales”. Tenés que leer La Corte Suprema rechazó planteo del narco Perez Corradi para tener TV satelital en la cárcel Ahora Ibar Pérez Corradi estará en un domicilio bajo la esfera del Programa de Protección a Testigos e Imputados tras haber cumplido la totalidad de la pena en otras causas y los dos tercios en otra. En abril, la jueza federal María Servini había dictado la falta de mérito al empresario en la causa en la que se investiga el triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados Leopoldo Bina, Damián Ferrón y Sebastián Forza. En la causa iniciada por los asesinatos de los jóvenes empresarios a quienes se vinculó al tráfico de efedrina, Pérez Corradi fue beneficiado con una falta de mérito por la propia Servini en 2016 por lo que la única condena que le resta cumplir -aunque ya purgó dos tercios de la pena y le otorgaron la libertad condicional- es una de siete años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Criminal Federal 8 por comercialización de materias primas para elaboración de estupefacientes.

El Litoral en en