A pesar de la tensa relación que los duques de Sussex mantienen con la corona, la actriz recibió cálidas palabras de su familia política en redes sociales.

La duquesa de Sussex cumplió 40 años La familia real británica saludó a Meghan Markle por su cumpleaños

Meghan Markle cumple este miércoles 40 años y, a pesar de los fuertes dichos de los duques de Sussex contra la familia real británica, varios miembros de la corona tuvieron un gesto de cortesía y le dedicaron diferentes saludos a través de las redes sociales.

La primera en recordar a la duquesa fue la reina Isabel II que, desde su cuenta oficial de Twitter, le deseó un muy feliz cumpleaños a la madre de dos y esposa de su nieto Harry. Junto con el saludo por escrito, publicó tres imágenes de Markle: una con la monarca, otra con el príncipe y una última con Archie de bebé.

Kate Middleton y el príncipe William, los duques de Cambridge, también enviaron sus felicitaciones a través de un tuit. Allí le desearon a la actriz que tenga unos felices 40 años y compartieron una alegre foto de la duquesa en uno de sus viajes oficiales cuando todavía formaba parte de la casa real.

Ninguno de los mensajes fue demasiado efusivo, sino más bien un saludo formal para cubrir las apariencias de la fricción que hay entre los Sussex y los royals británicos.

También fue el caso del príncipe Carlos y de su mujer Camilla Parker Bowles que, desde su cuenta Clarence House, le dedicaron una felicitación acompañada de una foto de Meghan en primer plano y sonriendo