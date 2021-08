A tres meses de la apertura del hospital de campaña en el Cullen, la ocupación de camas se mantiene al 95%

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director del nosocomio, Juan Poletti, aclaró que las tiendas militares continuarán instaladas a la espera de la tercera ola y la llegada de la variante Delta.

El hospital de campaña que funciona en el Cullen ya cumplió tres meses colaborando con la atención de pacientes y expandiendo la cantidad de camas disponibles en la ciudad de Santa Fe.

Juan Poletti, director del nosocomio, dialogó con El Litoral sobre el uso que se le está dando y su importancia: “Estamos cumpliendo casi tres meses del dispositivo de la carpa militar, algo que en su momento hasta fue criticado porque parecía exagerado, parecía una locura. Dadas las circunstancias de lo que fue sucediendo con el pico en junio y luego, pese al amesetamiento, la persistencia del covid más la apertura de las distintas actividades fueron significando que la ocupación de camas nunca bajara”.

Y continuó: “Se fue ‘intercambiando’ el covid y el no covid y es así que la carpa militar estuvo casi toda la semana con un 95% de ocupación. Hoy el hospital se encuentra en terapia intensiva con solamente cuatro camas libres, de las 58 disponibles. En sala general, en la no covid, tenemos solamente 5 camas libres en todo el hospital, es decir, estamos con un 95% de ocupación”.

Continuando con los números de internaciones, detalló que “en terapia intensiva tenemos un 70% de ocupación por covid, y tenemos un 30% de pacientes no covid que fue lo que aumentó en estas últimas dos semanas”.

Ante la pregunta sobre hasta cuándo permanecerá instalado el hospital de campaña, el director del nosocomió indicó: “Todavía no tenemos fecha de cierre de la carpa, porque todavía no sabemos qué va a pasar con la variante delta, con la tercera ola, que habla no de gravedad sino de mayor contagiosidad. Si no logramos demorar su ingreso –de la cepa- y no llegamos a la segunda dosis, sin lugar a dudas que va a haber más contagiados y tenemos que estar preparados para esa circunstancia”.

Además, dejó un mensaje a los jóvenes, bajo la consigna de que sigan manteniendo los cuidados: “Tendrían que conocer que tenemos chicos de 20-22 años hoy en el hospital y con una dosis de vacuna internados. Tal vez que no llegaron a tiempo en cuanto al momento en el que ‘pescaron’ el covid”.

Por último, fue claro sobre la necesidad de que toda la población se vacune: “No hay duda de que la vacuna es el paso a dar y es por eso que en todos los lugares del mundo se hace hincapié en la cantidad de gente vacunada. Pese a la vacunación ya se está hablando de una cuarta ola en China; en Estados Unidos, con un pico en la Florida y eso que son los países con más vacunas. No tenemos que dudar que la vacuna es lo que permite evitar la internación, hoy estar negándola es sumamente necio” cerró.