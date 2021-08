Manchester City concretó el pase más caro de la historia de la Premier League

Manchester City, campeón defensor de la Premier League, oficializó hoy la llegada del talentoso volante Jack Grealish, por quien pagó 117 millones de euros a Aston Villa en el pase más caro de la historia del certamen de fútbol de Inglaterra.

La transferencia quebró el récord de 100 millones de euros que Manchester United pagó a Juventus de Italia por el mediocampista francés Paul Pogba en 2016.

Grealish, de 25 años e integrante de la selección inglesa que perdió con Italia la final de la Eurocopa 2020, firmó un contrato por seis temporadas y usará la camiseta número 10 que dejó vacante el argentino Sergio "Kun" Agüero al pasar a Barcelona, de España.

Ready for the next chapter! So proud to have joined the Premier League champions, can’t wait to get started! 💙 pic.twitter.com/snoKdNQSpT