Jueves 05.08.2021 - Última actualización - 22:06

22:05

Erica Pelosini lamenta que su excursión marítima haya dado lugar a malos entendidos

Escándalo en Capri La mujer fotografiada en topless con el marido de la princesa Eugenia de York pidió disculpas

Las imágenes de Jack Brooksbank, marido de Eugenia de York, a bordo de un barco acompañado de tres modelos en las costas de Capri, tomadas el pasado fin de semana han levantado una gran polvareda en el Reino Unido. La propia Sarah Ferguson habló de ello diciendo que se trataba de una “historia inventada”, recordando que su yerno estaba en Italia por motivos de trabajo y añadiendo que es un “hombre íntegro”.

Ahora es una de las chicas que estaba a bordo del Capri Star con el marido de la princesa la que quiere aclarar qué ocurrió durante una excursión marítima que resultó de lo más turbulenta a pesar de las aguas en calma.

“Normalmente nunca voy en topless, pero mi bikini se mojó y decidí quitármelo. Sé que no se vio bien para Jack y su familia. Me sentí muy mal por ellos cuando vi las imágenes de él rodeado de tres mujeres porque su esposa no estaba allí”, ha declarado Erica Pelosini al medio británico Daily Mail, que ha visto cómo sus fotos han dado la vuelta al mundo.

“Llevó a la gente a hacer sugerencias inadecuadas y sacar conclusiones precipitadas y es muy doloroso que la gente piense esto. Lamento mucho haber causado alguna vergüenza a la princesa Eugenia y a Jack. No era apropiado que estuviera sin la parte de arriba”, añadió.

La modelo e influencer italiana lamenta que las imágenes se hayan malinterpretado y cuenta que es amiga de Jack desde hace años: “Al mirar las imágenes puedo entender que lleve a equivoco. Estoy en topless, María (Bucellati) abraza y Rachel (Zalis) también es una mujer muy hermosa, pero la gente está dando por hecho cosas equivocadas”.

Pelosi explicó que las imágenes se tomaron antes de la gala de verano de Unicef, velada por la que Jack Brooksbank se encontraba en Capri, ya que la firma de tequila de la que es director comercial participaba como patrocinador. Al parecer, esa tarde ella decidió ir con un grupo de amigos a un restaurante en la costa y lo hicieron por mar. Fue en el transcurso de ese traslado cuando se tomaron las imágenes.