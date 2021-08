Virgin Galactic vuelve a vender boletos para el espacio

La empresa Virgin Galactic reabrió el jueves la venta de boletos para llevar interesados al espacio en los vuelos programados en los próximos meses.

De acuerdo con un comunicado oficial de esta empresa, el costo de los boletos será mínimo de 450 mil dólares por cada asiento ocupado.

“Para el mercado de astronautas privados, la compañía tendrá tres ofertas para el consumidor: i) un solo asiento; ii) un paquete de varios asientos para parejas / amigos / familia; y iii) compra de vuelos completos. El precio de estas ofertas comenzará en 450,000 dólares por asiento”, añade la misiva de Virgin Galactic.

“I’ve heard about the view from many people, but when you experience it yourself…it’s a life-changing experience.” - @SirishaBandla, Virgin Galactic astronaut 004 pic.twitter.com/JKw2xhFvR2