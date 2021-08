https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Educación y Covid

La UNL no planea pedir pasaporte sanitario

El rector de la UNL desestimó que se baraje la posibilidad de pedir documentación que respalde la vacunación para poder entrar o no a la universidad.

La Universidad Nacional del Litoral confirmó que implementará un modelo de cursado híbrido luego del receso invernal. "Nos preparamos para una nueva etapa de cursado con presencialidad, que ya comenzó en los demás niveles con más horas en el aula, cuidando todos los espacios y cumpliendo con los protocolos. Será progresivo, continuaremos con la modalidad híbrida en todas las carreras porque debemos considerar a quienes tengan patologías previas o cuestiones de salud mental", explicó el rector de la UNL, Enrique Mammarella.

A raíz de las iniciativas que empiezan a instrumentarse sobre el ingreso y permanencia en ciertos lugares, el rector de la UNL desestimó que se baraje la posibilidad de pedir documentación que respalde la vacunación para poder entrar o no a la universidad. "No va a ser un requisito de ingreso. Sería imposible pararnos en la puerta a pedir documentación. Hablamos de que en la UNL tenemos 50 mil estudiantes, sumado a docentes y no docentes. Estamos buscando las instancias para resolver esos casos particulares. Quien no se quiere vacunar está en su derecho, pero debe avisarnos para contemplar la circunstancia y no poner en riesgo a los demás. Le hemos pedido a los gremios y a las agrupaciones estudiantiles que nos ayuden a concientizar sobre la importancia de la vacunación", explicó Mammarella. 50% de jóvenes vacunado Según un relevamiento interno de UNL, la mitad de estudiantes respondieron que tienen el esquema de inmunización completo. Los docentes universitarios es otro grupo con demoras en segundas dosis. "Tenemos esperanzas que con el correr de los días el número sea mayor", indicó Mammarella.

