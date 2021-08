Acusan a una funcionaria del MPA de pasar información a Sain

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Débora Cottichini, jefa del departamento Inteligencia zona sur. Está involucrada en una investigación por supuestamente haber "filtrado" el resultado de escuchas telefónicas al entonces ministro de Seguridad. La auditora general del MPA, Cecilia Vranicich, informa a la Legislatura.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina analizará desde este martes la conducta de una funcionaria del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cottichini, involucrada en una investigación interna por supuestas acciones irregulares con información generada en ese ámbito.

Concretamente, la jefa del Departamento Inteligencia zona sur (OI), está comprometida por un proceso disciplinario abierto por la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, donde se le atribuye haber remitido información a Marcelo Sain, cuando éste se desempeñaba al frente del Ministerio de Seguridad. Eso habría incluido (según los términos en que se desarrolla el procedimiento) el resultado de escuchas telefónicas, en principio autorizadas por la Justicia, pero que aparentemente llegaba a manos del ministro antes que a las de los propios fiscales.

Vranicich entregó en la Legislatura una carpeta con el resultado de su investigación sobre el accionar de Cottichini, en la que se basa la acusación contra la funcionaria. El contenido de esa carpeta comenzará a ser analizado por los legisladores a partir de la reunión de este martes, luego de la comparecencia de la propia auditora general al recinto de la Cámara de Diputados, para una reunión a puertas cerradas.

Del procedimiento llevado a cabo por Vranicich surgiría que Cottichini cumplía órdenes de Sain, cuando éste ejercía su cargo en otro poder del Estado, utilizando la estructura y los recursos del MPA (que pertenece al Poder Judicial). Pero además, poniendo en sus manos datos confidenciales, pertenecientes a procedimientos judiciales en curso.

Coticchini (ex subsecretaria de Asuntos Penales durante la gestión de Antonio Bonfatti) fue imputada por Vranicich en el proceso disciplinario desde la semana pasada, y será juzgada por un tribunal disciplinario integrado por un miembro de un Colegio de Abogados, un fiscal regional del MPA, y dos legisladores. Su abogado en el trámite es Juan Lewis, que fue ministro de Justicia durante la misma gestión en la que Coticchini fue funcionaria del Ejecutivo.

Vranicich llevó la información sobre esta investigación interna a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina por las menciones al ex ministro, ya que éste volvió al cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA, y allí es donde se evalúa su desempeño (cuestión que, por otra parte, está en discusión en el ámbito judicial y a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia). De todos modos, la Legislatura no tiene incumbencia para analizar la conducta de Coticchini, sino que la ventilación del caso y la comparecencia de Vranicich derivan de la conexión con Sain, en plena puja sobre su continuidad al frente del Organismo de Investigaciones. Un trámite que, por lo demás, se inició en abril y que adquiere particular resonancia en el contexto electoral.