https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.08.2021 - Última actualización - 23:16

22:58

Tras cuatro meses y medio atravesando la enfermedad, la directora de la escuela se reencontró con sus alumnos.

"Fue muy grande la emoción y la alegría” El IES recibió con pasacalles a la "seño Yani", que volvió después de recuperarse de covid Tras cuatro meses y medio atravesando la enfermedad, la directora de la escuela se reencontró con sus alumnos. Tras cuatro meses y medio atravesando la enfermedad, la directora de la escuela se reencontró con sus alumnos.

La directora del IES, Yanina Primón, volvió a encontrarse con los niños en la escuela luego de atravesar una larga lucha contra el coronavirus. La docente fue recibida con carteles, pasacalles y mucho afecto de parte de los alumnos y pares.

En diálogo con El Litoral, la directora contó cómo se sintió poder regresar junto a sus chicos: "Una vuelta maravillosa, encontrarme cuando bajé del auto con pasacalles, carteles. Tenemos dos edificios y los dos estaban totalmente ornamentados, esperándome compañeras porque era temprano. Me emocionó más porque los nenes se sorprendieron al verme, hace cuatro meses y medio que no me ven acá porque no estuve. Con los pocos alumnos que estuve ahora, que son cuatro o cinco grados, porque no salí a visitar a todos, la verdad que fue muy grande la emoción y la alegría”.

La directora explicó: “Volví sabiendo que, para seguir estando acá, al menos hasta fin de año y después continuar la vida laboral y la vida personal tenía que cuidarme y respetar todos los protocolos, sobre todo en mi caso particular”. Y agregó: “La mejor manera –de mantener la distancia- es visitar las aulas, donde ellos están sentados, y ya con las caras me llevo eso”.

En cuanto a cómo fue atravesar la enfermedad, la docente indicó: “Sabía que este virus me podía llegar, pero no de esta manera y no así. Estar tantos días internada y tantos días tan complicada que para lo que me cuentan, porque hay cosas que no las recuerdo, fue muy compleja. Cuando ya estaba consiente y ya en mi habitación más que no salir, porque eso siempre sostuve que iba a salir, el problema era lo muscular. Mi miedo fue no poder volver a caminar, porque sinceramente me afectó muchísimo los muscular, el movimiento de brazos, de piernas. Los órganos se recuperaron mucho más rápido, pero no así la parte muscular y ese fue el temor”.

Además, detalló cómo avanza su recuperación: “Con tiempo se logró -salir adelante-, pero todavía no me puedo mover al 100%. Me muevo sin ayuda, pero me cuesta, los pies todavía no los tengo al 100% desinflamados”.

Y finalizó con un mensaje para la sociedad: “Creo que tenemos que entender que nos tenemos que seguir cuidando, más allá de que estemos vacunados, así como tenemos que vacunarnos”.