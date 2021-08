https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 12:40

12:37

A ONG de Santa Fe El Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe, junto a Juan Nepote, donaron barbijos descartables

Dentro de la política de compromiso con la comunidad, el Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe – que se constituyó en plena pandemia- sigue involucrándose con las necesidades sociales y generando acciones concretas de ayuda. Gracias al aporte de casi 5000 barbijos descartables por parte de Juan Nepote, titular de JN marketing, comunicación y Producto; El Litoral, ADE y la Bolsa de Comercio de Santa Fe entregaron estos elementos de protección para la salud, tan necesarios en los tiempos actuales, a distintas instituciones no gubernamentales de la ciudad de Santa Fe para asegurar la continuidad de sus actividades en condiciones seguras. Las entidades beneficiarias fueron: la Cooperativa Qom Alphi de barrio La Loma y Santo Domingo; a la Parroquia San Agustín -presidida por el Padre Axel-, la Escuela San Agustín, Escuela de Enfermería y al Banco de Alimentos de Santa Fe.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Agradecimientos

Desde la QOM ALPHI se agradeció la donación y para su recepción y posterior distribución de los mismos, invitaron a integrantes del Centro de Salud de Las Lomas, con quienes conforman una red solidaria.

“QOM ALPHI” está formada por 55 mujeres de la comunidad toba que residen en barrio Las Lomas y Santo Domingo de la capital santafesina y cuyo principal sustento es la venta de sus artesanías de palma y de barro que hacen con sus manos laboriosas y luego ofrecen casa por casa o en ferias. La cooperativa forma parte de uno de los proyectos gestionados por un equipo de voluntarias de la Asociación Mutual de Voluntarios Sociales de la República Argentina.

Por su parte, el Padre Axel Arguinchona, agradeció que se le haya acercado a su comunidad tan desfavorecida económicamente la donación de barbijos. Indicó que desde el comienzo de la pandemia siempre como iglesia han prestado muchísima atención a todas las medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación del virus, “por eso en el ingreso a nuestras iglesias no hay agua bendita en las celebraciones de la misa, no se da el saludo de la paz, no hay procesión de ofrendas, entre otras medidas. Y por supuesto la utilización del barbijo es imprescindible en nuestra vida cotidiana”. Sostuvo además que mucha gente se acerca a la actividad parroquial a través de la catequesis, Caritas, las escuelas, la secretaria parroquial, las celebraciones de los bautismos, las misas, y a veces algunas personas se olvidan los barbijos en su casa. “Es por eso que está donación de barbijos realmente es muy importante para nosotros porque nos ayuda a acompañar a toda la comunidad del barrio”.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Desde el Banco de Alimentos de Santa Fe agradecieron a la entrega de los barbijos por parte de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, e invitan a la comunidad a sumarse a las acciones que ellos llevan adelante. Cabe mencionar que el Banco de Alimentos Santa Fe es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión el rescate de alimentos con valor nutricional que por diferentes razones no pueden ser comercializados: imagen, sobre producción, estacionalidad, dificultades de envasado, cercanía a la fecha de vencimiento, entre otros conceptos. Es importante mencionar que los alimentos rescatados son manipulados de manera trazable y segura por parte de los voluntarios del Banco y facilitados a organizaciones civiles, comedores barriales, entidades sociales encargadas de brindar asistencia a personas de bajos recursos económicos con el fin de reducir la inseguridad alimentaria. El Banco de Alimentos de Santa Fe promueve acciones para facilitar la toma de conciencia sobre la perdida y desperdicio de alimentos, fomenta el consumo responsable e incentiva en los ciudadanos el cuidado del medio ambiente y la construcción de la paz a través del trabajo en equipo y de propuestas innovadoras, educativas y artística. El BASFE busca generar cambios culturales en la población, llevando mensajes promotores de una alimentación saludable y de un desarrollo sostenible y sustentable.

Alimentos recuperados en números:

407.914 kilos fueron recuperados en 2020.

Platos de comida enero a julio 820.806

+ 204.549 kilos se recuperaron en los primeros siete meses de este 2021.

+ 96 entidades sociales reciben los alimentos que recuperamos.

+ 77 voluntarios nos ayudan a cumplir nuestra misión.

+ 30 empresas donantes y 40 puestos en el Mercado nos posibilitan recuperar los alimentos y que lleguen a destino a través de las entidades sociales.

Sobre el Fondo Solidario

En un contexto, difícil y complejo, el Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe nació en 2020 como una gran red de contención, alimentada por el empuje de los emprendedores de la región.

Desde su mismo origen y constitución, ejerciendo a pleno la responsabilidad social empresaria que ya motoriza cada uno de sus miembros individualmente -potenciada por el conjunto y la suma de esfuerzos-, se acompaña y apoya a iniciativas de la sociedad, que le dan origen y a la que vuelca su accionar transformador.

Integran este Fondo: la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), Casino de Santa Fe, Cervecería Santa Fe (CCU), Diario El Litoral, Grupo Boldt y Torre Puerto Santa Fe.