Los árbitros piden por el regreso del fútbol

Jueves 12.08.2021

El Colegio que los agrupa solicita la urgente vuelta a la actividad que favorecerá, entre otras cosas, el trabajo de todos ellos en las canchas.

Firmado por el Prof. Gonzalo Rodríguez, presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina de Fútbol e Instructor Nacional, se emitió el siguiente comunicado:

“Desde el Colegio de Árbitro vemos con mucha preocupación la postergación del inicio de las actividades oficiales por el impacto que ocasiona en la familia arbitral.

“Sabemos de la difícil situación por la que atraviesa la Liga Santafesina de Fútbol, sabemos de la difícil situación de los empleados de la Casa Madre, sabemos de la difícil situación que atraviesan los clubes...

“En estas épocas donde prima más el ingenio para gestionar que las posibilidades concretas que cada uno posee, es donde más liderazgo necesitamos. Vemos con mucha preocupación desde el Colegio de Árbitros el no inicio de la actividad oficial retrasando así una vez más el trabajo de los árbitros que en ocasiones es su único sustento, entendemos que la principal argumentación fue la falta de público dispuesto por las restricciones provinciales lo que conlleva el no poder recaudar. Ahora aquí vemos un doble discurso, porque se han llevado adelante distintos encuentros en carácter de "amistosos" y encuentro de escuelitas en la casi totalidad de clubes para los cuales han solicitado árbitros (fueron remunerados) donde además se observó la presencia de público. Entonces vemos que el problema en realidad no es la restricción propuesta por el Estado Provincial o la falta de público. Es que se dé comienzo al torneo en carácter de "Oficial". Desde el colegio solicitamos el urgente reinicio de las actividades oficiales ya que de esto dependen muchas familias”.