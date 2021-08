https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.08.2021 - Última actualización - 1:46

1:43

River perdió por 4 a 0 en el global ante Atlético Mineiro, que fue superior en toda la serie. El DT elogió al club brasileño y dijo que están en una “actualidad diferente” a la del club millonario.

Copa Libertadores Gallardo, tras la eliminación: "Hubo un rival mucho mejor que nosotros y lo demostró" River perdió por 4 a 0 en el global ante Atlético Mineiro, que fue superior en toda la serie. El DT elogió al club brasileño y dijo que están en una “actualidad diferente” a la del club millonario. River perdió por 4 a 0 en el global ante Atlético Mineiro, que fue superior en toda la serie. El DT elogió al club brasileño y dijo que están en una “actualidad diferente” a la del club millonario.

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, reconoció este miércoels que Atlético Mineiro, de Brasil, los superó, que fue "mucho mejor" en la derrota 3-0 por la revancha de cuartos de final que lo eliminó de la Copa Libertadores.

"Mineiro nos superó. Jugaron mucho mejor que nosotros, están en una actualidad diferente a la nuestra y el análisis queda para mí saber dónde estamos parados. Hay que reconocer que no nos salieron las cosas. Cuando te toca perder, hay que reconocer que hubo un rival mucho mejor que nosotros y lo demostró", aseguró Gallardo en conferencia de prensa.

"Fue una copa difícil por todo lo que atravesamos. Tuvimos la posibilidad de jugar unos cuartos de final con altos y bajos. En Buenos Aires enfrentamos a un buen equipo que dominamos en el primer tiempo y en el segundo mejoraron, nos hicieron el gol. Veníamos a tratar de estar en el partido, defendernos bien para tener chances y ellos demostraron su jerarquía", apuntó el "Muñeco".

Gallardo, ante la consulta de un periodista, prefirió no hacer un análisis colectivo e individual luego de la dolorosa eliminación. "Cuando perdés de esta manera, no hay mucho para rescatar. No nos ha pasado en series así de mano a mano, salvo ocasiones puntuales, pero hoy nos superaron", apreció.

"Pero esto sigue, debemos pensar en el torneo local, limpiar esto rápidamente y enfocarnos en el torneo local, cambiar ese chip para definitivamente pelear hasta el final", concluyó.

River perdió el partido de ida con un gol de su exjugador hoy suspendido, Ignacio Fernández, por 1 a 0, y anoche dos de los tres tantos del 3-0 final fueron de otro argentino como el ex Racing Club, Matías Zaracho (el otro fue de Hulk).

De esta manera, el miércoles se fue Rosario Central en cuartos de Copa Sudamericana y anoche River de Libertadores, por lo que no quedan representantes argentinos para las semifinales de ambos torneos.

Con información de Télam.