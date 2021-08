https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.08.2021 - Última actualización - 22:02

22:00

Ante la creciente ola de inseguridad que afecta a gran parte de Santa Fe y sus alrededores, la diputada provincial Natalia Armas Belavi elaboró una serie de consideraciones con el fin de lograr soluciones concretas e inmediatas.

Pedido de informes La diputada Armas Belavi busca soluciones contra la inseguridad en Santa Fe Ante la creciente ola de inseguridad que afecta a gran parte de Santa Fe y sus alrededores, la diputada provincial Natalia Armas Belavi elaboró una serie de consideraciones con el fin de lograr soluciones concretas e inmediatas. Ante la creciente ola de inseguridad que afecta a gran parte de Santa Fe y sus alrededores, la diputada provincial Natalia Armas Belavi elaboró una serie de consideraciones con el fin de lograr soluciones concretas e inmediatas.

La legisladora santafesina por el partido Vida y Familia ha solicitado al Ejecutivo y a las autoridades competentes intervengan con el objetivo de arribar a una pronta solución y brindar seguridad a numerosos vecinos de muchos barrios santafesinos que se ven asolados por la intensa ola de inseguridad que se vive a diario.

En tal sentido, explicó a El Litoral que junto con el bacheo, el acceso por calles de tierra, la iluminación, “el denominador común en los barrios sigue siendo el tema de la inseguridad”. En su recorrida por la ciudad como parte de su labor legislativa y también durante el acompañamiento a los precandidatos a concejal de su partido, reconoció que -solo por citar un ejemplo- vio “con tristeza” el ensañamiento que sufre el club Sportivo Guadalupe: “es un club que lo robaron cuatro o cinco veces el año pasado, lo visitamos a principio de año, colocamos rejas en los baños del club, además de que tenían alarma y ahora nos enteramos que les volvieron a robar, dos veces, les destrozaron todo”.

“La inseguridad nos toca en todo sentido a todos y necesitamos un plan de trabajo real”, consideró la legisladora. “Es impresionante lo que estamos viviendo en materia de inseguridad, no solo en la ciudad sino en el departamento, que hablamos de 54 homicidios en lo que va del año y ni hablar si lo ampliamos a la provincia y tenemos que sumar las cifras que se están dando en Rosario”, lamentó.

“Sé que el Intendente se quiso reunir con el Ministro y no se pudo concretar el encuentro pero sería bueno que nos muestren a los legisladores cuál es el plan real que hay en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe, porque estamos teniendo hechos delictivos todos los días, de menor o mayor gravedad, pero no puede ser que no veamos la presencia policial en las calles, como lo veíamos antes, que no veamos los patrullajes, que tanto se exige”, lamentó Armas Belavi.

En cuanto a su trabajo, explicó que los proyectos que ha presentado tienen que ver con el número de policías que se encuentran en la calle y con el número de hechos delictivos que fueron denunciados. Respecto de este último punto, pidió a la ciudadanía realizar las correspondientes denuncias porque “si no, los números se invisibilizan”.