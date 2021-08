https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 25.08.2021 - Última actualización - 11:14

11:11

En la ciudad, la sede para este grupo es el Hospital de Niños. El plazo entre la primera y la segunda dosis es de 28 días. El registro sigue abierto.

En la ciudad de Santa Fe, el Hospital de Niños Orlando Alassia es el espacio de inmunización a la población sub 18. Crédito: Flavio Raina

En la ciudad de Santa Fe, el Hospital de Niños Orlando Alassia es el espacio de inmunización a la población sub 18. Crédito: Flavio Raina

Más del 90 % con turnos Vacunación Covid: alta cobertura en adolescentes con prioridad inscriptos En la ciudad, la sede para este grupo es el Hospital de Niños. El plazo entre la primera y la segunda dosis es de 28 días. El registro sigue abierto. En la ciudad, la sede para este grupo es el Hospital de Niños. El plazo entre la primera y la segunda dosis es de 28 días. El registro sigue abierto.

Hasta este miércoles se inscribieron en el registro provincial santafe.gob.ar/santafevacunacovid 27.769 chicos de entre 12 y 17 años con prioridad. De ese total, 26.027 ya recibieron su primera dosis o un turno para comenzar su plan de inoculación contra el Covid-19.

Son datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia donde la vacunación a este grupo etario con factores de riesgo se inició, como en el resto del país, el 3 de agosto pasado.

Para ellos fue destinada la partida de Moderna que ingresó en julio y que también requiere de una segunda dosis, recomendada a los 28 días de la primera.

Como se recordará, la vacunación para adolescentes con condiciones prioritarias se dispuso en 44 localidades de la provincia, teniendo a la ciudad capital y Rosario como las más importantes. Precisamente en la ciudad de Santa Fe la tarea se desarrolla en el Hospital de Niños "Orlando Alassia" donde este miércoles se habían asignado 70 turnos.

Criterios

Para quienes aún no se registraron o desconocen los criterios considerados de riesgo se recuerda que la vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa a personas con diabetes tipo 1 o 2; obesidad grado 2 y grado 3; insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas; enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes); síndrome nefrótico; personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); fibrosis quística; enfermedad intersticial pulmonar; asma grave y que requieran terapias con oxígeno.

También se incluye a quienes tengan enfermedades graves de las vías aéreas; los que requieran hospitalizaciones por asma; cirrosis, hepatitis autoinmune; y personas que viven con VIH. Además se incluirá a pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; y oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa".

La lista considera a personas con tuberculosis activa; discapacidad intelectual y del desarrollo; síndrome de Down; personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; adolescentes que viven en lugares de larga estancia; gestantes de 12 a 17 años con indicación individual. Por último, aquellos con Carnet Único de Discapacidad (CUD) vigente; con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan CUD; con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Combinación con Sputnik

La vacuna de Moderna no se utiliza solo para adolescentes con factores de riesgo. En el país también se destinan dosis a completar los esquemas de quienes recibieron el primer componente de Sputnik V.