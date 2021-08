https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sigue la polémica La docente que increpó a un estudiante en el aula: "Me filmó un alumno macrista, me pincho"

La viralización y posterior difusión por medios masivos de comunicación de la secuencia de una docente de escuela secundaria a los gritos en el aula defendiendo al gobierno kirchnerista al tiempo que criticaba a la gestión de Mauricio Macri sigue dando tela para cortar.

Autoridades bonaerenses iniciaron una investigación sobre lo sucedido y mientras tanto confirmaron que suspendieron a la maestra.

Si bien no dio declaraciones a la prensa, la profesora intercambió mensajes de texto con el programa de Ernesto Tenembaum. Fue el propio periodista quien comentó al aire ese "ida y vuelta" con la docente.

“Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado", comentó el conductor al leer uno de los mensajes.

Cabe recordar que se divulgaron a través de Twitter cuatro videos de corta duración que muestran cómo la docente le gritaba a los alumnos. “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, expuso.

"Vos podés venir acá y comer esta porquería (señala un paquete de snacks) porque te lo da el Estado, andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada, andá. ¿Sabés cuánto sale la cuota de una escuela técnica privada? Diez lucas para arriba, ¿Tiene tu papá para pagar esa cuota? Eso es lo que dejó Macri", se quejó.