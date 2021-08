Mirtha Legrand, en su regreso a la televisión: "Tanto me pedían, acá estoy"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diva volvió a La Noche de Mirtha en medio de una entrada impactante y llena de emoción. Además, la legendaria conductora reveló el consejo que le dio un médico.

En una velada única para la audiencia argentina, Mirtha Legrand volvió a la televisión después de estar meses recluida en su hogar debido a la pandemia por Covid. En el comienzo de La Noche de Mirtha, la emblemática conductora dedicó emotivas palabras. Mientras tanto, su nombre se convirtió en tendencia en Twitter y el rating explotó.

“Muchas gracias, qué emoción, no me quiero emocionar, me van a hacer llorar”, fueron las primeras palabras de Mirtha Legrand en su regreso. "Tanto me pedían, que vuelva a la televisión, acá estoy. Me tengo que acordar de todo. Muchos nervios”, remarcó Mirtha en su regreso triunfal a La Noche de Mirtha.

Tras los primeros aplausos, Mirtha contó ya sentada en su emblemático escritorio cómo vivió los más de 300 días en aislamiento por la pandemia y el consejo que le dio un médico. "No salí de mii casa, ni al balcón, nada. Eso te altera, no te hace bien. No te hace bien al espíritu y al cerebro a tus ganas de vivir. No, yo siempre tengo ganas de vivir, pero le hace mal hasta a tu físico", indicó Mirtha mientas el rating explotaba con 13,3 puntos, siendo la marca más alta desde que inició el programa.

"Un día yo estaba muy rara. Decía, he cambiado, no soy la misma. Un día dije, no puedo estar así, tengo que reaccionar. Soy una señora mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Le digo 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? Trabaje, trabaje. Y aquí estoy, es la mejor terapia", afirmó Mirtha Legrand en su emocionante regreso.

El mensaje de Juana Viale a Mirtha antes de empezar el programa

Juana Viale, su nieta, quien la reemplazó desde que estalló la pandemia del Covid-19, cumple con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño luego de su viaje a Francia, donde acompañó a su hija Ámbar. Antes de la aparición de Mirtha en la pantalla, la actriz le dedico a su abuela un profundo mensaje de agradecimiento y realizó una suerte de presentación.

“Hola abuelita linda, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. No era lo organizado. Estoy haciendo cuarentena y estás saliendo al toro… Sé que lo vas a disfrutar, que tenés muchos nervios, mucho miedo…”, empezó Juana Viale en un mensaje hecho desde el hotel donde cumple la cuarentena. “Pero vas a brillar cómo vos lo sabés hacer. Va a salir todo bien. Estoy ansiosa por poder mirarte. Decirte que todas mis redes explotaron por tu vuelta, sos la uno. Esperaban este día”, remarcó la conductora de La noche de Mirtha.

“Sé que vas a estar hermosa, con un vestido maravilloso. Sentada en tu trono, hermosos invitados, la van a pasar muy bien. Una mesa muy completa para hablar de todo”, agregó. “Te mando todo mi amor, mi energía. Todos los argentinos vamos a estar como en una serie, temporada 53. Te mando un beso gigante, te amo mucho. Disfrutá que lo sabés hacer de taquito”, cerró Juana Viale.

Cuando fue la última aparición de Mirtha en la televisión

La última vez que se la pudo ver a Mirtha Legrand en sus emblemáticos ciclos fue a fin del año pasado, en un especial de La Noche de Mirtha. Además de ser el programa que trajo de regreso a La Chiqui a la pantalla chica, la emisión fue histórica ya que mostró en cámara a las cuatro generaciones juntas.

Alrededor de la mesa se encontraban Juana Viale, Marcela Tinayre y la famosa conductora de televisión. Al final del programa, también se les sumó Ámbar, la hija mayor de Juana y bisnieta de Mirtha, dándole una sorpresa a toda la familia.

La joven, de 18 años de edad, ingresó sobre el cierre del programa al estudio para entregarle un ramo de flores a su madre, a su abuela y a su bisabuela. "Que entre la cuarta generación de mujeres de esta familia", la presentó Marcela Tinayre.

La situación fue emocionante pero lo que hizo que se convirtiera en tendencia en las redes sociales fueron las miradas de Juana Viale, quien siempre ha mantenido a sus hijos alejados de los focos y a evitado a toda costa que fuesen capturados por las cámaras.

El 24 de julio, Mirtha Legrand tuvo su primera salida después de 280 días respetando a rajatabla el aislamiento, saliendo solo para darse las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. La diva de los almuerzos acudió acompañada de Juana Viale, su nieta, al teatro a ver la obra protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

La conductora y presentadora de televisión, de 94 años de edad, se alejó de la televisión y casi todos sus contactos desde el inicio de la pandemia, en 2020. Pero decidió volver a salir y eligió el teatro, uno de sus amores, para recobrar un poco de la vida que el coronavirus le sacó a todos, luego de haber completado el plan de vacunación que había comenzado con la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y finalizó el 14 de abril con la segunda.

"Es mi primera salida después de 280 días. Venir aquí, a la calle Corrientes, tener contacto con el publico. Hoy, solo hoy, vuelvo a ser la Mirtha Legrand de antes", cerro emocionada y ovacionada por el publico de pie.