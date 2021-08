https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Boxeo

Jake Paul venció por decisión dividida al ex luchador de la UFC Tyron Woodley

El youtuber se mantiene invicto en su incursión en el deporte. Sin embargo, esta vez no ganó por nocaut e incluso le tocó sufrir.

Jake Paul mantuvo su calidad de invicto al imponerse por decisión dividida al ex peleador de la UFC Tyron Woodley en Cleveland. El youtuber acumula cinco victorias (5-0, 4 ko) en su faceta de boxeador. Los jueces vieron el combate 77-75, 78-74 y 75-77 para Paul, quien dijo que fue su pelea más difícil hasta ahora, que no se sentía del todo bien, pero logró la victoria. Paul había ganado sus cuatro combates anteriores por nócaut, en el quinto, segundo y las últimas dos en el primero. Woodley salió con cautela, para evitar el destino de Ben Askren, y 'The Chosen One' ganó los dos rounds más contundentes, en el cuarto y en el quinto, en el que dobló a Jake y lo puso contra las cuerdas, al borde de caer por primera vez en su carrera. Woodley, con su postura de MMA muy al estilo de Conor McGregor, que llevó a Jake Paul a no animarse a atacar, respetando la pegada del de St. Louis. Pero la distancia y el jab fue la diferencia para ganar por el menor de los márgenes. "Siento que gané la pelea. Le hice daño", declaró Woodley, pero se llevó una sorpresa al ver el resultado final.

