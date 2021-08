https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.08.2021

Santo Tomé Solano sobre la construcción de veredas: "No podemos pedirle al vecino lo que no hacemos como Estado"

En el marco de la Décima Sesión Ordinaria del HCM, la concejala socialista Gabriela Solano presentó una ordenanza para que se ponga en práctica la construcción de veredas en los terrenos baldíos y en la ciudad santotomesina en general. La norma prevé que el municipio realice un convenio con los propietarios de los inmuebles y se lleve adelante la construcción de las mismas: “Existe un gran problema en muchas zonas del municipio que es la falta de veredas, esto obliga a los y las vecinas de la ciudad a caminar por la calle, con todo el peligro que significa. Muchas veces vemos mamás con cochecitos o con niños pequeños exponiéndose a esta situación porque no tienen por donde transitar. Más allá de ser un grave problema porque afecta la transitabilidad y la vida de las personas, también es otro problema de ordenamiento urbano que tiene la ciudad. En muchos lugares por ejemplo hay grandes extensiones de terrenos baldíos sin veredas o calles donde se ha realizado el pavimento flexible pero no se ha construido una vereda o un cordón cuneta”, explicó la concejala.

Según la ordenanza 2891/12 se establece que todo propietario de terreno baldío o edificado, con frente a la vía pública, está obligado a construir y conservar en su frente la cerca y la acera de acuerdo con este Código. En caso de no ejecutarse los trabajos correspondientes dentro del plazo fijado, la Municipalidad podrá llevarlos a cabo por cuenta del propietario: “Sabemos que puede ser costoso o difícil en estos tiempos llevar adelante esta construcción de veredas, por eso instamos al municipio a que firme convenios que hagan más efectivo el cumplimiento de esta norma y además proponemos que quienes cumplan no paguen la sobretasa de baldíos”, fundamentó Solano.

“Como se puede observar en un relevamiento simple, en nuestra ciudad existe un gran número de propietarios de inmuebles que no están cumpliendo esta normativa, y los y las vecinas de estas propiedades se ven afectados negativamente por el incumplimiento de esta norma. Siempre lo digo, el cumplimiento de las normas es fundamental para contar con una ciudad ordenada y limpia, pero sobre todo para estimular a los habitantes de la ciudad que sí la cumplen. No podemos pedirle al vecino lo que no hacemos como Estado”, finalizó la edil.