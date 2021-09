https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.09.2021

10:26

Este jueves Avanza en el Senado la firma de la declaración de rechazo a Chile por demarcación de plataforma continental

Senadores del oficialismo y de la oposición avanzaron este jueves en la firma del proyecto de declaración que rechaza la medida del gobierno de Chile de establecer una nueva demarcación de la plataforma marina en aguas argentinas, y que será refrendado en el recinto de la Cámara alta durante la próxima sesión.





El texto comenzó a ser firmado en las últimas horas tras el acuerdo alcanzado ayer por las bancadas políticas y la Cancillería argentina al término de una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la que participó el canciller Felipe Solá.





El escrito difundido este jueves por fuentes parlamentarias del oficialismo expresa el "más enérgico rechazo" del Senado de la Nación a la "pretensión del gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental".





También califica a la norma como una "violación al Tratado de Paz y Amistad celebrado con la Argentina en 1984" que desconoce "la demarcación del límite exterior de la plataforma continental" de conformidad con "la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".





Los senadores ratifican "su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el cual se ajusta" al tratado firmado entre los presidentes Raúl Alfonsín y Augusto Pinochet en 1984.





El tratado fue "reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del mismo año".





El proyecto también rechaza "el intento de apropiación por parte de Chile de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la CONVEMAR y del Tratado de Paz y Amistad".





Finalmente, reafirma su "adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional".





Durante la videoconferencia de ayer, el canciller Solá declaró ante los senadores que "no hay otra manera" de resolver la controversia -surgida tras un decreto del presidente chileno Sebastián Piñera que fija un nuevo límite de la plataforma marítima- que no sea las de la vía de las negociaciones y afirmó que "no existe una tercera manera".





También reclamó a todos los sectores políticos que "fijen posición" y que, además de hacerle llegar recomendaciones, se pronuncien sobre "quién tiene razón" en el litigio.





El pedido de Solá a la oposición se produjo luego del documento del PRO emitido el último lunes, en medio de la escalada de la controversia con Chile, en el que se instaba a ambas naciones "a mantener conversaciones para superar la situación", algo que cosechó el rechazo del propio canciller y sectores del oficialismo.

Con información de Télam