Ciudad enlutada: protesta frente a la Legislatura de Santa Fe por más seguridad

Vecinos de la zona sur de Santa Fe exigieron frente a la Legislatura medidas para paliar la inseguridad y denunciaron entraderas, arrebatos y usurpaciones.

Algunos de los vecinos presentes dialogaron con El Litoral y explicaron la problemática que sufren: “Queremos visibilizar la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad. Hoy estamos acá acompañados por algunos vecinos y nosotros como comisión directiva de nuestra vecinal nos hemos puesto como objetivo el tema de la inseguridad” comenzó indicando una de las representantes de la zona.

Y continuó: “En zona sur estamos complicados, hemos tenido muchos hechos de inseguridad. La idea de estar acá es porque es una zona importante para nosotros. Está dentro de nuestra vecinal y tenemos aquí a los legisladores, tenemos entendido que hay algunas leyes que están propuestas, pero están frenadas, que posiblemente ayuden tanto al ejecutivo como a nivel judicial para avanzar un poco más contra el delito”.

Por su parte, otro vecino detalló: “Tenemos muchas entraderas, sobre todo las motos deambulan todo el tiempo y desde ya que la gente está muy temerosa. También hay arrebatos y estamos haciendo un relevamiento de las casas que están desocupadas o con ocupas para ver si finalmente nos pueden ayudar, desde el punto de vista de poder avisar a sus dueños o a las autoridades para que tomen los recaudos necesarios. Nos estamos dando cuenta que se nos está entrometiendo en el barrio gente que no es del barrio ni son dueños de estas casas que estamos mencionando” indicaba.

Asimismo, otra ciudadana hizo hincapié en la tarea de los legisladores, y ‘exigió’ medidas para cambiar la situación del barrio: “Esto viene desde hace mucho tiempo, hace dos años y medio que prácticamente está tomado el barrio Sur. Lamentablemente no hay respuestas. Los legisladores ante los proyectos no dan respuesta. Nosotros no estamos pidiendo ni reclamando, nosotros exigimos como ciudadanos que realmente hagan lo que tienen que hacer. Ellos están por nosotros y para nosotros. La ciudadanía exige respuestas”.

Por último, aclaró: “Santa Fe, inclusive la zona sur, durante muchos meses fue top 10 de las zonas de riesgo –por inseguridad-, eso dicho por la misma policía. Fue la zona más caliente de la ciudad, y eso que no se cuenta la cantidad de delitos que se cometen y que la gente no denuncia. Estamos realmente desamparados en ese sentido” cerró.