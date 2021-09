https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A Marcela la podemos ver caminando, andando en bici, conversando con los vecinos, hablando con comerciantes, empresarios, profesionales, visitantes de otras ciudades; porque entiende que escuchando se logran las mejores propuestas.

Elecciones 2021 Una mujer preparada para el Concejo

“Confieso un profundo amor por Santa Fe y creo que los mejores proyectos vienen del contacto cotidiano con la gente. Sentir el dolor y la necesidad del otro son los pilares fundamentales de una gestión que pone en el centro, al ser humano".

Para Marcela Aeberhard, la capital santafesina enfrenta un gran desafío para poder progresar. El municipio ha dejado de tener una concepción tradicional de sus funciones para asumir nuevas responsabilidades como: seguridad, vivienda, salud, educación, empleo, cuidado del ambiente y promover el desarrollo humano.





El próximo 12 de setiembre, los santafesinos elegiremos en Las Paso a quienes nos van a representar en el Concejo, por este motivo vamos a hablar de Marcela Aeberhard, candidata a concejal por la lista Mejor Santa Fe del Frente de Todos.





“Soy abogada y llevo más de 20 años militando en la política partidaria, En mi paso por el concejo municipal recibí a cientos de vecinos que buscaban ser escuchador, y que se haga algo por su barrio, de esas charlas ya sea en la oficina o en las visitas, salieron muchas de nuestras iniciativas.

Tengo un plan para la ciudad con objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero no quiero que sea mi plan, quiero que sea el de todos los santafesinos, quiero consensuarlo, modificarlo, mejorarlo y que sea aprobado desde el Concejo y el intendente que venga lo va a tener que cumplir si o si. Nuestros objetivos son: combatir la pobreza, el desempleo, los obstáculos urbanos, la falta de espacios públicos de calidad, es decir, modificar y transformar todo lo que obstruya el desarrollo de una vida digna”.





“Tenemos iniciativas que no se aprobaron en nuestra gestión anterior que están vinculadas con la generación de empleo, la formación laboral, la defensa de nuestras playas y espacios verdes, la necesidad de cumplir con las obras hídricas necesarias para evitar inundaciones o anegamientos en los barrios con fuertes lluvias, y sobre todo, aquellas iniciativas que bregan por la seguridad ciudadana”, expresó Aeberhard.



Una mujer valiente





El progreso solo será posible si somos capaces de crear espacios en donde estemos seguros, seamos libres y sobre todo, haya justicia social.



Como mujer, Marcela humaniza la política, muestra diferentes necesidades, deseos y sobre todo, tiene el bagaje de distintas experiencias vividas.



Aeberhard se define valiente y decidida, con profundas convicciones. “Creo que es necesario actuar ya mismo para lograr los cambios que necesitamos. Debemos pensar las obras públicas al servicio de los santafesinos para que la ciudad en los próximos 30 años, logre desarrollarse.



La mirada de la mujer en la ciudad es distinta a la del hombre. El urbanismo feminista incluye a todos, niños, jóvenes, adolescentes, discapacitados y adultos mayores. A mí me interesa mucho esa mirada. En Santa Fe la mujer no tuvo la posibilidad de dirigir la ciudad. Nosotras sabemos las medidas que tomamos cuando hay una restricción económica, cuáles son las prioridades, las que salimos de grandes crisis. Esa experiencia es lo que nos va a sacar adelante en una Santa Fe del futuro. El progreso viene de la mano de la mujer, de la vida cotidiana, de los sueños y de cómo los vamos a llevar adelante” declaró Marcela.





Más de 700 proyectos presentados



Quienes trabajan con ella desde siempre, definen a Marcela como una persona muy estudiosa de los temas que trata, no le gusta presentar algo si no sabe los detalles, desde las pequeñeces hasta lo más profundo; es trabajadora y responsable, siempre quiere estar preparada. Cuando piden un cambio, lo plantea en el ejecutivo y habla con la persona correspondiente, es muy perseverante, por eso logró que más del 60 % de los proyectos que presentó, sean tratados. A diferencia de muchos, no aparece tres meses antes de la campaña, ella desde siempre está.



En su paso por el concejo logró hacer realidad los siguientes proyecto: sala de velatorio social, conteo (decrementadores) en los semáforos, prohibición de vidrieras vivas, Casa de las Mascotas zona norte, Microcréditos para emprendedores, estacionamiento de bicis en la vía publica, aumento de esterilizaciones de animales, bebederos en espacios públicos, puesta en valor del Parque del Sur, entre muchos otros.



“El modelo de ciudad que les propongo tiene un fuerte compromiso con la seguridad, con lo social, con el deporte, la cultura, la salud y con la obra pública de calidad, que permita igualar oportunidades sin distinción del barrio en el que vivas”, finalizó Aeberhard.