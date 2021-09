https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante publicó un mensaje en su cuenta de Intagram, luego de que el ente deportivo lo reemplazara por Sergio Torres.

Lo dieron de baja El descargo de Iorio contra la AFA: "Me censuraron porque me identifico con el escudo" El cantante publicó un mensaje en su cuenta de Intagram, luego de que el ente deportivo lo reemplazara por Sergio Torres.

En la vida de Ricardo Iorio era todo felicidad hasta que le comunicaron que había habido un cambio de planes en relación al evento que enmarcará el partido de la 10ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Bolivia y que, por decisión de la AFA, no sería él quien entone en el Monumental las estrofas del Himno Nacional Argentino, sino Sergio Torres, un cantante santafesino de larga historia con Lionel Messi.

Lo que evidentemente no le quedó claro a Iorio fue el motivo por el cual lo bajaron de la convocatoria. O al menos eso deja en evidencia el mensaje que publicó en Instagram el ícono del heavy metal nacional, horas después de que se confirmara que no iba a ser parte del evento. La explicación oficial no le cerró, y entonces expuso sus sensaciones con un descargo que hizo mella: "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas, la bandera", escribió en su perfil.

Más allá de ser un gran músico y de contar con un fuerte reconocimiento entre sus seguidores, Iorio siempre se caracterizó por declaraciones polémicas sin ningún tipo de filtro, que le generaron más de un problema. Y claro, también sumó a varios detractores por sus dichos sobre diferentes temas.

Esos detractores, y el repudio que se generó en redes sociales al momento de conocerse la noticia de que iba a ser quien entonara el Himno en Argentina-Bolivia, habrían empujado a la AFA a tomar semejante decisión, todo a falta de horas para que arrancara el partido.