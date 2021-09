Los días con Messi en París

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lionel Messi arribó a la capital de Francia el 10 de agosto. A partir de allí, su presencia en la Ciudad Luz fue una de las noticias del año. La visión de un periodista francés que vive en París sobre las primeras semanas allí del argentino más famoso como jugador del PSG.

Pasaron 30 días desde el arribo de Lionel Messi a París. Lo que parecía imposible, ver al astro con otra camiseta de clubes que no fuera la del FC Barcelona, se dio formalmente el 10 de agosto. La llegada del capitán del seleccionado argentino de fútbol a Francia fue todo un evento mediático. El mundo puso sus ojos en la llamada Ciudad Luz. Si a París le faltaba algo, era que una estrella del fútbol planetario juegue allí de manera regular. Los millones y millones de euros de que disponen los dueños qataríes del París Saint Germain (PSG) junto a las circunstancias favorables lo hicieron posible.

Mirador Provincial habló con Emmanuel Barranguet, periodista de la agencia de noticias gala AFP (Agence France-Presse), sobre el primer mes del argentino en tierras francesas.

-¿Cómo fueron los primeros días de Lionel Messi en París?

-El primer día de Messi en París fue un gran lío. Toda la ciudad, todos los medios de comunicación en Francia estaban locos con el arribo de Messi a Francia y en el París Saint Germain. Estuvo en las tapas de todos los diarios, no sólo los periódicos deportivos, todos los días desde el primero hasta su presentación en el Parque de los Príncipes.

-¿Qué piensa el parisino de la llegada de este futbolista?

-Muchos de los fanáticos están muy felices y muy orgullosos de fichar uno de los mejores jugadores de la historia a pesar de que se están poniendo un poco viejo. Hay una pequeña parte de los hinchas que dice que quizás no es el mejor del mundo que era hace 10 o 12 años. Algunos fanáticos de fútbol dicen que con Messi el París Saint Germain se parece a los Harlem Globetrotters del básquetbol. Una especie de equipo de circo que dominará con facilidad la liga francesa y no será muy interesante en términos futbolísticos porque el París Saint Germain será demasiado fuerte.

-¿Es posible ganar la Champions League con Messi?

-El objetivo de fichar a Messi no es sólo para vender camisetas o remeras del París Saint Germain. Es ganar la Champions League porque estuvieron cerca muchas veces y ésa es la idea. Construir un equipo maravilloso para ganar la liga. Y no es sólo Messi. Es Messi más Neymar (da Silva Santos Júnior) más (Kylian) Mbappé. La idea es tener el mejor ataque posible con estos tres jugadores.

-¿Cómo viste el debut de Messi en Reims?

-Estuve en Reims en el debut de Messi. Todos estaban muy contentos de ver a Messi en Reims. Cuando salió del banco para el calentamiento antes del entrar al campo de juego hubo un enorme grito del público. Cuando se sacó la campera hubo otro grito del público. Todo el público en Reims, inclusive los hinchas del Reims, estuvieron aplaudiendo y cantando “Messi, Messi, Messi” aunque fuera un jugador del equipo contrario. Cuando entró al campo de juego hubo otra ovación en el estadio y cuando tocó sus primeras pelotas se escucharon gritos de la gente esperando algo mágico de Messi. Se puede ver que cuando Messi toca una pelota hay algo especial en eso. No hizo nada muy especial en este primer partido, pero vendrá en los próximos partidos.

-¿Cómo será el PSG de Lio?

-(Mauricio) Pochettino puede mezclar estos tres grandes jugadores, Neymar, Messi y Mbappé. Obviamente estos tres no son grandes defensores. Eso significa que el París Saint Germain jugará con sólo siete jugadores para defender y tienen que encontrar cierta conexión. Neymar y Messi ya jugaron juntos durante cuatro años. Se conocen. Grandes jugadores a este nivel siempre saben cómo jugar fútbol. Ese es el desafío para Mauricio Pochettino. Todos esperamos lo mejor con Messi. Obviamente con 34 años Messi no puede correr como lo hacía años atrás. Quizás dejando a Messi jugar como un número 10 o como un hacedor de juego detrás de los dos delanteros. O Messi en la derecha, Neymar en la izquierda y Mbappé en el centro. Sólo vimos a Messi por 30 minutos. Quizás no juegue contra el Clermont al venir de Sudamérica de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Entonces tendremos que esperar al partido de Champions League en Brujas del miércoles.