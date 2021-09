https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estados Unidos

Según Anthony Fauci, la variante Mu todavía no es para alamarse

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU también habló de la variante C.1.2, que se identificó por primera vez en Sudáfrica y no ha recibido una designación de letra. Esta variante aún no se ha detectado en Estados Unidos.

La variante mu de coronavirus actualmente no muestra ningún signo de ser más resistente a las vacunas covid-19 que las variantes beta o delta, y sigue siendo una proporción increíblemente baja de variantes secuenciadas, dijo este viernes el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci. "La razón por la que se llamó la atención es que tenía una serie de mutaciones que eran de interés. Pero cuando se observa el efecto de los anticuerpos contra estas mutaciones, no es motivo de alarma, en el sentido de que, aunque disminuye un poco la protección, entra dentro del rango de delta y beta", dijo Fauci en una sesión informativa del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca. "Pero lo más importante es que sólo el 0,5% de los aislados en Estados Unidos son mu", dijo, refiriéndose a los datos de proporción de variantes en Estados Unidos. Fauci también habló de la variante C.1.2, que se identificó por primera vez en Sudáfrica y no ha recibido una designación de letra. Esta variante aún no se ha detectado en Estados Unidos. "Así que la conclusión de todo esto, la prevalencia de la variante mu y la C.1.2 es extremadamente baja en los Estados Unidos, un 0,5% para la mu, y nada para la C.1.2. Porque la variante delta sigue dominando", dijo. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

