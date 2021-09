https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.09.2021 - Última actualización - 21:55

21:14

Tras haberse convertido en una de las ficciones más vistas por los argentinos en Netflix, el equipo el ciclo encabezado por Rodrigo de la Serna volvió a reunirse

20 años después Se reencontró el elenco de Okupas Tras haberse convertido en una de las ficciones más vistas por los argentinos en Netflix, el equipo el ciclo encabezado por Rodrigo de la Serna volvió a reunirse Tras haberse convertido en una de las ficciones más vistas por los argentinos en Netflix, el equipo el ciclo encabezado por Rodrigo de la Serna volvió a reunirse

Es considerada una de las ficciones más importantes y disruptivas de la televisión argentina. Cosechó millones de fanáticos y retrató una realidad que hasta el momento la pantalla chica esquivaba sin pudor. Este año, Okupas hizo su gran regreso, como parte del catálogo de Netflix, revalidando todos sus títulos y honores y cosechando una nueva generación de seguidores.

Este viernes, a más de 20 años de su estreno, los protagonistas y el equipo de la serie dirigida por Bruno Stagnaro volvieron a reunirse y compartieron las fotos del encuentro en sus redes sociales.

Anoche hubo encuentro Okupas

😍😍😍😍😍

Que hermoso volver a vernos. pic.twitter.com/VwfTEx5UWu — Ana Celentano (@anacelentano69) September 11, 2021

Dante Mastropierro, el actor que le puso el cuerpo al Negro Pablo en la tira, escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias a estos animales salió la mejor serie Argentina. ¡Qué hermoso reencuentro! Gracias, Bruno Stagnaro, por juntar a todos. ¡Veinte años pasaron y nunca se destiñó ninguno! Los momentos que hemos vivido no se olvidan más. ¡Y qué momentos vividos! Fue muy lindo volverse a reencontrar con casi todo el elenco. Simplemente, gracias. ¡Los quiero mucho a todos, paparulos!”.

Mastropierro fue uno de los que compartió imágenes de la reunión, en las que pueden verse a Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Ana Celentano, Stagnaro, Jorge Sesán, Diego Alonso y gran parte del equipo, pero no fue el único. “Así quedamos luego de estos 20 años, gracias a todos por ser parte de esta maravillosa familia”, escribió, a su vez, Alonso, que en la tira personificaba a El Pollo.

Staltari, en tanto compartió dos fotografías junto a De la Serna, Tirri y Alonso; una de 2000, en plena filmación y otra actual. “Veinte años después... Todo sigue igual”, graficó.

Okupas se estrenó en 2000 en la Televisión Pública, en un contexto social, económico y político que iba a desencadenar un año después en una de las crisis más virulentas del país. Con un ritmo vertiginoso y rebosante de verdad, retrataba la vida de un grupo de jóvenes que trataban de sobrevivir en medio de un clima de violencia y falta de oportunidades.

Veinte años después, Okupas se convertiría en una de las diez ficciones más vistas por los argentinos en Netflix. Allí están disponibles los 11 episodios de esta serie de culto que volvió a la vida tras un arduo trabajo de remasterización y con nueva música, a cargo de Santiago Motorizado.

Sobre la “magia” que hizo de Okupas un programa de culto, Stagnaro explicó: “Una cosa que extraño de Okupas, y que es algo que entendí un poco este último tiempo con esto de la remasterización, es que era un programa expuesto permanentemente a la anarquía total. Es como si el azar retroalimentaba esta cosa medio budista de vaciarse e ir encontrando cosas, para intuir el orden en el que todo podía funcionar junto”.

Y agregó: “Entonces, la veo y me doy cuenta de que está plagada de elementos que, si bien en muchas ocasiones estaban planteados desde el guion, también tiene otros que fueron surgiendo sobre la marcha, y que son los que están más vivos. Todo esto me resulta increíblemente difícil en una industria que tiende a lo contrario, que es tratar de tener todo controlado y dentro de una caja que te permita organizar el bardo. Yo no sé cómo se vuelve ahí, y es un misterio que haya sucedido”.