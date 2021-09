https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paso 2021

Qué escuelas santafesinas no tendrán clases el lunes, después de las elecciones

El ministerio de Educación dispuso que no habrá actividad escolar en el turno mañana de los establecimientos afectados a los comicios, para realizar tareas de ordenamiento y limpieza.

Crédito: Pablo Aguirre

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso, en una resolución dada a conocer este jueves, que no habrá clases en el turno mañana del día lunes en los establecimientos educativos de la provincia -tanto públicos como privados- que se encuentren afectados a la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias durante este domingo 12 de septiembre. Tenés que leer ¿Dónde voto?: consultá el padrón electoral para las PASO La resolución ministerial, que lleva la firma de la ministra Adriana Cantero, indica: “La Dirección General de Recursos Humanos señala que corresponde a aquel personal docente y asistente escolar que fuera designado como jefe de Departamento, jefe de Fracción, delegado, subdelegado, asistente escolar sanitario, autoridad de mesa (presidente y 1º y 2º vocales) dentro de la estructura operativa de designación y capacitación de autoridades de mesa, el otorgamiento de una franquicia compensatoria, para el día hábil inmediato posterior, tanto para los comicios primarios, abiertos, simultáneos y obligatorios del 12 de septiembre de 2021 como para los comicios generales del 14 de noviembre de 2021”. El motivo es que ese tiempo será destina a concretar tareas de ordenamiento y limpieza de rutina tras la celebración de los comicios. Vale recordar que, debido a la pandemia, se incrementaron la totalidad de mesas de escrutinio en todo el territorio, a los fines de poder cumplir con los protocolos sanitarios. Tenés que leer Uno de cada cuatro argentinos votará en un establecimiento diferente del habitual Asimismo, la resolución establece que estarán exceptuados de trabajar todo el personal docente y no docente que participó de los comicios: "El personal docente y asistente escolar que fuere designado como Jefe de Departamento, Jefe de Fracción, Delegado, Subdelegado, Asistente Escolar Sanitario, Autoridad de Mesa (Presidente y 1° y 2° Vocales) dentro de la estructura operativa de designación y capacitación de autoridades de mesa, gozarán de un día de franquicia el día hábil inmediato posterior a los comicios...conforme lo establecido en el Artículo 600 del Anexo del Decreto N° 4597/83 reglamentado por el Artículo 10 Inciso a del Anexo Único de la Resolución N° 898/05 para el personal docente, y por el Artículo 2° del Decreto-Acuerdo N° 1919/89 para los asistentes escolares". Por último, determina que la misma resolución será aplicada en los comicios Generales del 14 de noviembre de 2021.

