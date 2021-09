https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La oferta por soja con entrega inmediata y contractual aumentó US$ 5 hasta los US$ 350 la tonelada.

Bolsa de Comercio de Rosario Subas generalizadas para los granos en Rosario

Los precios de los granos subieron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado Chicago, que motivó una buena dinámica dentro del mercado.

La oferta por soja con entrega inmediata y contractual aumentó US$ 5 hasta los US$ 350 la tonelada, mismo valor ofrecido para las fijaciones de mercadería.

Por el maíz con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en US$ 200 la tonelada, US$ 5 por encima de lo pactado ayer.

Luego, para la entrega entre octubre y febrero del 2022, las ofertas se encontraron en US$ 205 la tonelada, implicando aumentos de US$ 8 para octubre y US$ 5 para el resto de los meses.

Respecto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron de forma abierta US$ 190 para la entrega entre marzo y mayo del año próximo, mientras que junio se negoció a US$ 175 y julio a US$ 170.

Por trigo, la entrega más próxima de las ofertas fue para octubre, la cual se negoció a US$ 233 la tonelada, US$ 3 por encima de la previa.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, también se ofrecieron abiertamente US$ 233 para las entregas entre noviembre y diciembre, con enero a US$ 235 y de febrero a junio US$ 240.

Por último, el girasol se mantuvo a US$ 410 la tonelada.