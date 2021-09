Que alguien salve a Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Ricardo Porta

Perdido en lo deportivo, con una Comisión Directiva dividida y quebrada, con licencias y algunas renuncias presentadas y a disposición del presidente. Con un dinero puesto todo en el financiamiento de las obras y sin respaldo económico para desvincular un cuerpo técnico. De cara a la competencia que viene, hoy no hay ningún motivo que permita ilusionar al hincha rojiblanco. Todo lo contrario. Es preocupante que un irresponsable profesional como Azconzábal, haya dilapidado puntos que se sentirán cuando vuelvan a jugar los promedios.

Es necesario que se expida públicamente la CD. Para respaldar o desvincular al DT. Pero se han expresado todos: aficionados, jugadores, hinchas y periodistas. ESTÁ FALTANDO LA DIRIGENCIA. Es un momento histórico el que está viviendo la todavía prestigiosa y centenaria institución.

Es también el instante, la oportunidad para los cambios. Cambios de rumbos, de proyectos. Las medicaciones administradas hasta ahora han empeorado en vez de traer alivio al enfermo. Es el momento también de la oposición. Serenidad, inteligencia, sinceramiento y deseos generosos para transitar el camino preelectoral. Respetar la gobernabilidad. Utilizar las herramientas dentro del clima democrático para participar con ideas y proyectos concretos.

Al presidente Luis Spahn, desde mi más alto de los respetos, le pido también que revise sus decisiones, porque ellas lo han llevado a éste puerto, no deseado para nadie. Que deje sus caprichos de lado. Que no vea fantasmas donde no los hay. Que abra de una vez sus ventanas para que ingresen nuevos aires. Por último le digo: Sr. Presidente, en la vida las cosas pasan por algo.