Reunión con Fernández Al gobernador de La Rioja le parece "muy bien" el nuevo gabinete nacional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo este sábado que la reunión de gobernadores con el presidente Alberto Fernández, este mediodía en la capital riojana, "tiene el carácter de una charla informal y significa un respaldo al Frente de Todos", y destacó el "aire fresco" que implica la renovación del Gabinete nacional anunciada anoche por el jefe del Estado.





"La reunión del mediodía de gobernadores con el presidente Alberto Fernández, que tiene el carácter de una charla informal, significa un respaldo al Frente de Todos", afirmó Quintela esta mañana en diálogo con radio Mitre.



El mandatario riojano señaló también que le parecía "muy bien el nuevo gabinete" y agregó: "Creo que van a cumplir un rol importante, todos los compañeros que se integran tienen vasta trayectoria y experiencia para la responsabilidad y los desafíos que vienen".





Sobre su colega tucumano, Juan Manzur, ahora designado jefe de Gabinete nacional, aseguró que "reúne todas las características y condiciones" para ese cargo.





En ese sentido, agregó que (Santiago) "Cafiero lo hizo bien también, con todo su empuje y juventud, pero toda gestión tiene un desgaste, y se hacía necesaria una renovación parcial del Gabinete".





El presidente Fernández viaja este sábado a La Rioja para participar de un almuerzo de trabajo con gobernadores peronistas, en el que se analizará el relanzamiento del Gobierno nacional en el marco de la nueva conformación del Gabinete.





La reunión se realizaría en una de las residencias de la gobernación de La Rioja, ubicada a unos veinte minutos de la capital provincial, y asistirán al menos ocho mandatarios, entre ellos el anfitrión, Quintela, quien ayer visitó al jefe de Estado en la Casa Rosada.





"Fue un encuentro armado en solo dos horas, por eso no van a estar presentes todos los gobernadores. Los que no puedan venir participarán vía zoom, como por ejemplo los compañeros de la Patagonia, que se les dificulta llegar al estar muy alejados", explicó esta mañana Quintela.





En ese marco, puntualizó: "Haremos allí nuestro aporte a la evaluación y el análisis de la situación nacional puertas adentro, y hay que hacer correcciones para que podamos salir fortalecidos".





Asimismo, estimó que "hay mucha expectativa positiva de que se puede revertir el resultado adverso de las elecciones PASO del domingo pasado, y entre todos reconstruir una Argentina que recibimos con bastantes problemas".





Quintela indicó además que "hay mucha gente que sigue al Frente de Todos que no participó de la elección, no supimos canalizar sus expectativas. Y por eso el Presidente y la Vicepresidenta han tomado la decisión de renovar el Gabinete, lo que me parece acertado para dar un aire fresco".





"Gracias a Dios, el resultado de esta semana, cuyas reuniones y decisiones son amplificadas en los medios, será el fortalecimiento del Frente de Todos en beneficio de nuestra gente", remarcó.





"Los intereses de las argentinas y los argentinos están por sobre los partidos, los movimientos y los dirigentes, eso es lo que entendemos, y ahora vamos a la búsqueda del fortalecimiento del Gobierno", insistió.





Quintela fue enfático al asegurar que "la Vicepresidenta Cristina Kirchner es el cuadro político más importante de la última década, no solamente de Argentina y de América, sino que está a la altura de los grandes líderes del mundo, al igual que Alberto (Fernández), son los dos cuadros más importantes que tiene el país".





Finalmente, indicó que "la pandemia afectó a todos los sectores de la economía de la Argentina, fundamentalmente a los sectores vulnerables y a la clase media. Y hay que distribuir oportunidades y posibilidades para recuperar las fuentes de trabajo que se han perdido".