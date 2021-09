https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 18.09.2021 - Última actualización - 12:46

12:43

Insólito

Solá se enteró en un viaje oficial que no era más Canciller

El ahora ex canciller se "bajó" de la cumbre para representar a la Argentina; mientras que su lugar fue Juan Valle, secretario para América Latina.​

Solá en México, donde fue recibido como Canciller pero no participa de la cumbre Crédito: Gentileza

Este fin de semana se desarrolla la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (CELAC), que tiene lugar en México. El gobierno argentino tenía pretensiones en este encuentro latinoamericano como una de sus acciones diplomáticas más importantes de los últimos meses. Sin embargo, la representación argentina protagonizó un hecho insólito. El encargado de presentar el país era Felipe Solá, quien hasta este viernes cumplía funciones como Canciller argentino. Sin embargo, al exgobernador de Buenos Aires le informaron que ya no sería parte del gabinete de Alberto Fernández mientras se encontraba de viaje hacia México. Solá se enteró de que no era más canciller en una de las varias escalas que el pequeño avión de la Fuerza Aérea Argentina que lo trasladaba debió hacer para llegar a destino. Según se supo, el ahora ex canciller se encontraba en El Salvador cuando recibió una llamada de Santiago Cafiero, quien fue reubicado en la Cancillería desde el próximo lunes. Desde el entorno del dirigente peronista, indicaron que se "bajó" de la cumbre para representar a la Argentina; mientras que su lugar fue Juan Valle, secretario para América Latina.​ En las redes sociales de la Celac, le dieron la bienvenida a Solá como Canciller argentino.

