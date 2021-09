https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lamentable

Asaltaron a Roberto "Ratón" Ayala: le robaron más de medio millón de pesos

El ex jugador fue atacado por delincuentes a la banquina de la ruta pero no sufrió daños físicos.

Roberto Ayala en la actualidad es ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Crédito: Gentileza

Roberto Ayala conducía su camioneta cuando se topó con adoquines dispersados en la calzada, los cuales le provocaron que dos neumáticos se rompan y que debiera detenerse a un costado de la ruta. Al estacionar en la banquina fue atacado por tres delincuentes que le robaron todas sus pertenencias y el dinero que tenía encima: más de medio millón de pesos.

Según informaron, el paranaense manejaba su camioneta Renault Koleos cuando ocurrió el estallido de dos neumáticos en el kilómetro 81 de la ruta 9 a la altura de Escobar, Buenos Aires, momento en el que los ladrones aprovecharon para atacar.

Tras el robo, los tres delincuentes escaparon hacia los adentros del barrio en donde se había detenido el auto del exjugador, zona en la cual suelen ocurrir este tipo de asaltos en medio de la noche.

Tras ser atacado, Ayala, que no sufrió ningún tipo de lesiones, llamó a la Policía y luego fue a la comisaría a hacer la denuncia del ataque del que había sido víctima. Fuentes del seleccionado argentino confirmaron que el ex jugador se encuentra bien y que no tiene ningún daño físico, más allá del difícil momento que le tocó atravesar.

La policía busca dar con los ladrones que podrían ser los responsables de muchos de los asaltos que se producen en esa zona.

