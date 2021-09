https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los festejos por el Día de la Primavera comenzaron con una noche muy tranquila. Continúan durante toda la jornada. Piden respetar el distanciamiento por la pandemia.

Controles Día de la Primavera: desactivaron una reunión en la ciudad de Santa Fe Los festejos por el Día de la Primavera comenzaron con una noche muy tranquila. Continúan durante toda la jornada. Piden respetar el distanciamiento por la pandemia.

Este lunes por la noche comenzaron los controles por los festejos del Día del Estudiante y de la Primavera en la ciudad, con “una noche muy tranquila”, según el reporte que llega desde la Municipalidad de Santa Fe.

El mismo señala que no se labraron actas de infracción a locales gastronómicos y sólo se realizó un acta a una vivienda particular donde se llevaba adelante una reunión social no permitida por el gobierno provincial, dentro de las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación de la pandemia por coronavirus.

Por otra parte, se labraron dos actas de infracción a kioscos que permanecían abiertos por fuera del horario permitido. Y el “barrido” realizado por la Guardia de Seguridad Institucional municipal (GSI) junto a la Policía, a la 1 de la madrugada, “no reportó novedades”, según se indicó.

Por todo lo antedicho “la noche fue muy tranquila”, se dijo desde el Municipio local. Mientras que en los controles de tránsito se retuvieron 67 motovehículos, superando en casi un 50% el promedio diario de motos retenidas, que desde hace mes y medio ronda las 45 diarias.