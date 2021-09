WhatsApp prueba la opción de denunciar mensajes de una conversación

La aplicación de mensajería WhatsApp ha comenzado a probar una nueva función que permitirá a sus usuarios reportar mensajes concretos, en lugar de tener que denunciar la conversación completa como sucede ahora.

En la actualidad, cuando un usuario de WhatsApp quiere denunciar un chat, debe reportar al usuario o a la conversación completa, y en ese caso se envían los cinco mensajes más recientes como contexto para que la ‘app’ pueda tomar una decisión.

