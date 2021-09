Martorano puso en duda la "liberación" de barbijos en espacios abiertos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra Martorano aseguró que se analizarán las medidas anunciadas por las autoridades nacionales con más flexibilizaciones por la pandemia para ver si se aplican o no en la provincia de Santa Fe.

Consultada la ministra por las medidas de menores restricciones tomadas por el Estado nacional a partir del 1º de octubre, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dijo: “El uso del barbijo para nosotros todavía es importante. Es probable que todavía continúe. Es una gran barrera que nos recuerda que estamos en pandemia. Vamos a decidirlo con los expertos cuál es la mejor manera”. Desde Salud de la Nación, habían anunciado el permiso de prescindir del tapabocas al aire libre, entre otras medidas.





“Sepamos que todavía estamos transcurriendo un momento de pandemia. Muy bueno epidemiológicamente. Muy pocas casos, la ocupación de camas está en el 60 por ciento. Todo eso está muy bien, pero también sepamos que tenemos cepa Delta”, comentó la ministra. “Los cuidados debemos continuarlos. (Sobre) Las medidas, iremos evaluando la situación puntual en Santa Fe y en forma conjunta tomaremos las decisiones”, agregó. Sobre la variante Delta, aseguró: “Nosotros tenemos en este momento 21 casos. Todos han sido controlados”. Expresó que en nuestra provincia no hay trasmisión comunitaria hasta la fecha. “Lo cual no quiere decir que no vaya a serlo porque sabemos que siguen ingresando viajeros”, agregó.





En relación a la actividad presencial en los establecimientos educativos, Martorano consignó: “Ustedes saben que hay una fuerte apuesta a las clases. Nosotros vacunamos en un principio a todos los docentes. Todo esto va a continuar, pero todo con cuidado”.





Por otra parte, desde el Ministerio de Santa Fe se anunció que comenzó la vacunación con dosis de Pfizer en la población de personas de 17 años sin comorbilidades. La titular de Salud dijo que el 53 por ciento de la población de la provincia tiene colocadas las dos dosis contra el coronavirus.





Consultada por los viajes de egresados a realizarse en estos días, Sonia Martorano aseveró: “Los viajes son dentro del país. Lo que estamos intentando es que vengan a vacunarse, que traten de tener la segunda (dosis). Sería muy prudente que vayan todos con dos dosis”.





En relación a la llegada de más vacunas de Pfizer, expresó: “Sabemos que de aquí a fin de año va a haber 20 millones (para Argentina). En principio, en septiembre van a ser 580.000 a nivel nacional. Va a venir algún otro embarque. Entendemos que podamos ir completando la franja de 17 (años)”.





El fútbol de primera división en Argentina contará con público a partir del mes próximo. Al respecto, la ministra afirmó: “Es un tema nacional. Nos excede a nosotros”.