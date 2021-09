https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.09.2021 - Última actualización - 14:05

13:57

El ahora exentrendor del Calamar dio a conocer los motivos que desencadenaron su renuncia. Claudio Spontón, técnico de la Reserva, se hará cargo del equipo de manera interina.

Liga Profesional Leonardo Madelón habló sobre su salida de Platense: "Lo mejor era descomprimir" El ahora exentrendor del Calamar dio a conocer los motivos que desencadenaron su renuncia. Claudio Spontón, técnico de la Reserva, se hará cargo del equipo de manera interina. El ahora exentrendor del Calamar dio a conocer los motivos que desencadenaron su renuncia. Claudio Spontón, técnico de la Reserva, se hará cargo del equipo de manera interina.

En las últimas horas del martes, Leonardo Madelón presentó su renuncia al puesto de director técnico de Platense. El entrenador llegó a un acuerdo con el Concejo de Fútbol del club y durante la mañana de este miércoles comunicaron su salida. Por el momento, el técnico de la Reserva, Claudio Spontón, se hará cargo del Calamar en la próxima fecha.

En diálogo con el programa "Sportia" de TyC Sports, Madelón habló sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de salir del club. "Son mañanas tristes, porque te despedís de un plantel con el que hicimos muchas cosas lindas juntos. En realidad, es una diferencia de poquitos puntos. Entonces, después de Argentinos pensamos descomprimir para todos", comenzó diciendo el técnico.

Luego, agregó: "A nosotros nos cuidaron mucho, nos trataron bien. Y hoy los clubes entiendo que tienen muchas presiones, entonces hablé con mi cuerpo técnico y la dirigencia. Era preferible descomprimir. A lo mejor, viene otra persona que cambia las cosas y puede levantar al equipo". Y se refirió a su plantel: "Estuvo siempre a la altura, pero a veces el fútbol es así. No me gustaría que algo termine mal por los resultados, entonces es preferible decir que hasta acá pusimos todo. Nos faltaron tres o cuatro puntos más y cambiaba todo, pero es así. El resultado determina a veces".

El ciclo de Leonardo Madelón en Platense duró apenas 12 fechas, de las cuales ganó dos, empató cinco y perdió otras cinco. Al respecto, explicó: "Yo soy un tipo reflexivo. Pasaron un par de días y dije: 'Intentamos por todos los medios y nos está costando', entonces tratar de no ser egoísta y decir bueno, vamos a salir. Tomamos esa decisión".

Ante los rumores de su mala relación con la dirigencia del Calamar, el "Francés" se encargó de aclarar la situación. "No es que peleamos con la dirigencia ni nada por el estilo. Todo lo contrario, excelente. Nos trataron de primera, gente de diez, nos dieron todas las herramientas. En el trayecto había que armar un plantel, recién subido a la categoría. Buscamos las mejores alternativas, siempre trabajamos en conjunto. Así que listo, optamos por salir, no hay ningún cuento ni nada escondido, es una decisión tomada y me parece que es la mejor".

[Fútbol] 🎥 Tras despedirse del plantel, Leonardo Madelón dejó unas palabras en su despedida del club.



¡Éxitos en lo que venga! 🤝🏻#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/mPwpGxn5u2 — Club Atlético Platense (@caplatense) September 22, 2021

Para cerrar, analizó: "Faltaron los resultados, no hay que romperse la cabeza. Tuvimos muchos errores propios que nos costaron los resultados. Hay un CT que se tiene que hacer cargo y somos nosotros, ese es el sinsabor. Obviamente me hubiese gustado más tiempo, tenía un contrato y otras ilusiones lindas con Platense. Pero ya está".