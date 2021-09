Tras una década, el Gobierno de Venezuela reabrió los casinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurre después de 10 años de la orden de cierre emitida por el expresidente Hugo Chávez (1954-2013). La mayoría de los ciudadanos indicaron que temen por el aumento de contagios de Covid-19.

Los casinos vuelven a tener permiso de abrir en Venezuela, después de una década de la orden de cierre emitida por el expresidente Hugo Chávez (1954-2013), y la mayoría de los ciudadanos consultados por Agencia Sputnik indicaron que temen por el aumento de contagios de COVID-19.

"Si no hubiese pandemia diría que está bien porque genera trabajo, pero estamos en crisis por una pandemia y pienso que ahí va a haber mucho público, no deberían abrirlos por ahora", dijo a esta agencia Luis Mota de 40 años en un complejo comercial de Caracas.

Hace un año, abrió el primer casino en el parque Waraira Repano, una montaña que rodea Caracas por el norte, específicamente en el hotel Humboldt, un icónico complejo turístico construido en la década de los cincuenta y recuperado hace dos años.

Sin embargo, este mes el Gobierno autorizó la apertura de 30 casinos en varios estados del país, cinco de ellos en la capital.

Para Leyda Zamora de 58 años, residente de Caracas, la apertura de los casinos es "interesante", aunque cree que debería hacerse cuando la mayoría de la población esté vacunada.

"Es interesante, aunque de verdad que por ahora no me parece conveniente, porque no estamos totalmente vacunados, y me imagino la gente inconsciente en esos casinos (…) Si no hubiese COVID-19 me parece muy bien, porque son una distracción para quienes le gusta", agregó.

A juicio del Ricardo Sanoja, profesor universitario de 42 años, la apertura de los casinos forma parte de la diversificación de la economía de Venezuela, en medio del bloqueo de Estados Unidos.

"Me parece bien la reapertura de los casinos, porque eso permite la captación de divisas la circulación de capitales, que bastante nos hace falta por el bloqueo y las sanciones que el imperio norteamericano tiene contra el Gobierno por la controversia política que existe. Permite apertura de fuentes de empleo, y es parte de la recuperación económica, porque permite de otra manera una diversificación económica, una atracción al turismo", explicó.

En base a la legislación vigente, los casinos deben estar ubicados en zonas declaradas turísticas y aptas para su funcionamiento.

El Directorio de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), regulador del juego en Venezuela, publicó el pasado 6 de septiembre las reglas para que los operadores con licencia puedan implementar sistemas de control para la interconexión en tiempo real.

Además, indicó que quienes posean la licencia deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.