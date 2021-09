https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga española

Barcelona no levanta cabeza: empató 0 a 0 con Cádiz

El conjunto catalán, que no consigue buenos resultados desde la partida de Lionel Messi al Paris Saint Germain de Francia, no pudo romper el cero en el arco de Jeremías Ledesma y además sufrió la expulsión de Frenkie de Jong a los 20 minutos del complemento.

Crédito: Reuters

Barcelona de España igualó este jueves sin goles con Cádiz y sigue sin levantar cabeza en La Liga, donde el Betis de Guido Rodríguez se impuso por 3 a 2 en su visita al Osasuna por la sexta fecha del certamen. El "Barsa", que no consigue buenos resultados desde la partida del astro argentino Lionel Messi al Paris Saint Germain de Francia, no pudo romper el cero en el arco de Jeremías Ledesma y además sufrió la expulsión de Frenkie de Jong a los 20 minutos del complemento. Más temprano, el Betis le ganó 3 a 1 al Osasuna de Ezequiel "Chimi" Ávila -ingresó en el segundo tiempo- y la Real Sociedad hizo lo propio sobre Granada por 3 a 2. De esta manera, las posiciones de la liga española son las siguientes: