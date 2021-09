Twitter permitirá dar propinas en bitcoin a creadores de contenido

Twitter lanzó oficialmente la opción de pagar con Bitcoin las propinas a los creadores de contenido y el valor de la criptomoneda pegó un salto luego de varias caídas consecutivas. Además, se acerca cada vez más al mundo NFT.

Las propinas o "tips" fueron implementadas a mediados del 2021 vinculando las cuentas de la red social con algunas billeteras virtuales, pero los pagos se hacían con las monedas convencionales.

Esta función busca generar un mayor tráfico, interacción y contenido en la red, fomentando a los creadores de hilos, artistas, peridiostas y cualquier persona pueda difundir todo tipo de material en esta red y que los más fanáticos puedan aportar una pequeña (o enorme) suma de dinero por estos servicios.

A pesar que este modelo fue muy bien recibido por los usuarios, generó una gran polémica ya que podría convertirse en un nuevo modelo OnlyFans. En paralelo a este anuncio, Twitter incorporó la herramienta "Súper Follow", mediante la cual los usuarios pueden suscribirse pagando 3, 5 o 10 dólares al mes y acceder a contenidos exclusivos. La controversia está en que, a diferencia de otras redes como Facebook o Instagram, Twitter no prohíbe el contenido sexual explícito y por eso se estima que el principal uso de estas funciones tomará el camino del erotismo y la desnudez.

Bitcoin en Twitter

Jack Dorsey, CEO de Twitter, es un reconocido fanático del mundo crypto. La descripción de su perfil sólo dice "#Bitcoin" e incluso este año vendió el primer tweet de la historia como un Token No Fungible (NFT) por 2,9 millones de dólares (1.630 Ethereum en ese momento).

Tal es su fanatismo que logró vincular el mundo de su red social con el de la criptomoneda a través de la función de propinas. Hasta el momento, los pagos se podían hacer sólo con algunas billeteras virtuales como PayPal, Patreon, Bandcamp, Cash App o Venmo, pero ahora sumaron la opción de enviar Bitcoin.

"Puedes enviar Bitcoin a través de su billetera habilitada para Lightening a alguien que haya ingresado su nombre de usuario de Strike. O puede copiar y pegar la dirección de Bitcoin de alguien si la ha agregado", informó la cuenta oficial Twitter Support.

A pesar de la emoción que podría generar en mucha gente esta noticia, las propinas están habilitadas por el momento sólo para dispositivos iOS, aunque planean liberarlo rápidamente al resto de los usuarios. Eso sí, es requisito indispensable ser mayor de edad.

Looking to get a little support with tips? Tips is now rolling out to everyone (18+) on iOS.



Add the Tips icon to your profile from the “Edit profile” button. 💸 pic.twitter.com/bFcSIuAbFg