El trigo volvió a subir en Rosario y alcanzó los US$ 240

Mientras, la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones cerró sin variaciones a US$ 350 la tonelada.

Los precios de los granos cerraron la jornada con cotizaciones estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), excepto por el trigo que volvió a mostrar una suba de valores, en concordancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago.

El cereal, tanto para la descarga inmediata como para la entrega en octubre, subió US$ 2 hasta los US$ 240 la tonelada.

En las posiciones correspondientes a la nueva campaña, se ofrecieron US$ 238 la tonelada para la entrega en noviembre; US$ 240 para diciembre y enero; US$ 243 para febrero; y US$ 245 para la descarga entre marzo y junio.

Por su parte, la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones cerró sin variaciones a US$ 350 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega disponible, para fijar y con descarga en octubre, se ofrecieron US$ 200 la tonelada, mientras noviembre se ofrecieron US$ 202 y diciembre a US$ 205.

Para el cereal de la nueva campaña, se ofrecieron para la entrega entre marzo y abril US$ 190; mayo, US$ 185; junio, US$ 175; julio, US$ 170; y agosto, US$ 160.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 450 la tonelada.