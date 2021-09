https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.09.2021 - Última actualización - 18:00

17:44

Agradeció el interés pero lo rechazó

Pablo Repetto dijo "no" a la oferta de Unión

Desde Montevideo, el ex DT de la Liga de Quito, Independiente del Valle y Olimpia de Paraguay avisó que no vendrá a Santa Fe. La secretaría técnica sigue buscando al reemplazante de Azconzábal.

Crédito: Captura digital



Crédito: Captura digital

El Litoral en en

Agradeció el interés pero lo rechazó Pablo Repetto dijo "no" a la oferta de Unión Desde Montevideo, el ex DT de la Liga de Quito, Independiente del Valle y Olimpia de Paraguay avisó que no vendrá a Santa Fe. La secretaría técnica sigue buscando al reemplazante de Azconzábal. Desde Montevideo, el ex DT de la Liga de Quito, Independiente del Valle y Olimpia de Paraguay avisó que no vendrá a Santa Fe. La secretaría técnica sigue buscando al reemplazante de Azconzábal.

Por Dario Pignata SEGUIR "Me voy a tomar el fin de semana y el lunes respondo", había confiado Pablo Repetto ante la consulta de El Litoral el viernes a la tardecita. Sin embargo, este mismo sábado dijo que no. "Le agradezco a Unión el ofrecimiento, a sus secretarios técnicos y al presidente que habló con mi representante. No los quiero hacer perder tiempo. Ojalá alguna vez se pueda dar", avisó desde la República Oriental del Uruguay. Gustavo Lescovich, su agente FIFA, había adelantado que "Pablo considera que no es momento de llegar al fútbol argentino. No pasa en la vida todo por el dinero, más allá del problema del dólar. Hacía mucho tiempo que no estaba en su país y quiere esperar un poco para volver a salir".

Ahora, tanto Roberto Battión como Ale Limia y el "Turco" Amut avanzarán con nuevas opciones para reemplazar a Juan Manuel Azconzábal. El nombre de Luca Marcogiusseppe fue "pedido" por algunos jugadores (estuvo tres años con Madelón), dicen que hay otro uruguayo en carpeta y quedó descartado, por el propio presidente, una nueva vuelta de Leo Madelón. En la búsqueda, muchos van a mirar el Newell's-Huracán de este lunes con demasiada atención. Si un resultado negativo apurara la salida de Frank Darío Kudelka del "Globo" de Parque Patricios, dicen que es un nombre que gusta y mucho por López y Planes.

El Litoral en en

Temas: