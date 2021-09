https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El duro momento que pasó el cantante "Tripa" habló de su vida tras la separación de Mambrú: "Me deprimí y me quise suicidar"

Germán 'Tripa' Tripel, uno de los integrantes del grupo Pop Mambrú, que tuvo un gran éxito a principio de este milenio, contó este fin de semana en el programa “Podemos Hablar” su duro momento tras finalizar su participación en la banda.

Al respecto, contó: “De la nada a esto, a que mis viejos tuvieran que cambiar cinco veces el teléfono, yo tener que mudarme, no poder caminar, de la necesidad que teníamos de pasear salíamos oculto por la calle Corrientes…fueron tres años y medio de 40 (shows) Gran Rex, dos Vélez, un River, giras por varios lados. Fue un viaje de egresados que quedará en mi corazón”.

Y dijo de la separación del grupo: “En 2005 terminó Mambrú y no me dieron más bola. No me hicieron ni una nota, no hablaron conmigo, ni nada. Sentí un vacío…que tuve una etapa de un año y pico que me deprimí, que me volví a vivir a lo de mis viejos, mi vieja que me compraba cosas como para decirme ‘dale, estás tirado ahí’.

Y agregó: “Me compró un perro, y ese perro absorbió todo y lo tuve que sacrificar porque tenía epilepsia porque absorbió toda la mierda mía…y en ese proceso salía mucho, probé un montón de sustancias, me quise suicidar”.

Y detalló: “Mi peor momento fue (lo hice varias veces) en el puente de River, en la Lugones, de ir en el auto y cerrar los ojos y que pase lo que pase. Iba borracho, cerraba los ojos, y si los abría antes de doblar, doblo, y sino…abría los ojos y me decía a mí mismo ‘sos un cagón’ y me enojaba conmigo. pero bueno, gracias a Dios lo pude superar”.

Actualmente, el ex Mambrú trabaja como actor y cantante y está de pareja con Flor Otero, la actriz con la que tiene una hija, llamada Nina.