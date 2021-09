https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

NBA Vildoza no seguiría en New York Knicks

No son buenas las noticias que llegan desde Nueva York. En el "media day" de los Knicks no fue incluído Luca Vildoza y todo de a suponer que su futuro no estará en Manhattan.

Los rumores indican que entre martes y miércoles la franquicia cortaría su contrato.

El argentino tiene una lesión en el talón de un pie que le provoca dolor en toda la planta del pie.

Se supo que el jugador argentino se verá con uno de los médicos más renombrados de Nueva York para decidir cómo sigue su recuperación.

Entre las opciones, una de las más probables es la operación, por lo que decidirán también dónde se realizará la intervención quirúrgica.