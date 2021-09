Soledad Silveyra contó que tiene una arteria tapada y se manifestó a favor de la eutanasia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además, Solita adelantó que comenzará un tratamiento para adelgazar con el Doctor Cormillot.

Soledad "Solita" Silveyra contó que sufrió un ACV "asintomático" y que debió cambiar su estilo de vida y dejar de fumar. “Estoy a dieta porque aumenté seis. Después de lo que me pasó, cambió todo”, dijo.

“Fue asintomático. Yo ni me di cuenta. Así que, dentro de todo, estoy agradecida. Lo único: tengo la carótida izquierda tapada. No se puede destapar ni me pudieron poner un stent. Digamos que mi cerebro irriga con la carótida derecha y con otras arterias. Me tengo que cuidar y trato de tomármelo lo mejor posible. Por eso dejé de fumar y engordé . Voy a empezar un tratamiento para adelgazar con Cormillot”, añadió.

Además, recordó que fumó desde los 14 años, cuando arrancó "a escondidas detrás del altar del colegio". "Me rateaba de la clase y me iba a la capilla a fumar los Lipton sin filtro. También me comía las hostias y me tomaba el vino, el cuerpo de Cristo, digamos. ¡Era terrible!", admitió la actriz, aunque lamentó "no haber vivido" su adolescencia, ya que desde temprana edad se dedicó a la actuación. "De hecho, me gustaría terminar el colegio, me faltan cuarto y quinto año".

En tanto, reconoció que no le tiene miedo a la muerte. "No me quiero quedar acá eternamente, quiero vivir hasta que me pueda valer por mi misma...no quiero ir a un geriátrico, me gustaría poder ejercer mi eutanasia porque quiero decir basta cuando yo quiera. Finalmente, aseguró que tomará medidas para evitarles a sus hijos hacer todo el "tramiterío" cuando ella muera, lo que consideró "un garrón". "Quiero dejarles todo resuelto", concluyó Solita.