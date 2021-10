https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 04.10.2021

Según Acara, los patentamientos cayeron 9,5 por ciento en septiembre. La entidad que agrupa a los concesionarios advirtió que en los salones no hay autos para vender y pidió liberar las importaciones.

Un mercado en problemas La venta de 0 km sigue en baja, por concesionarias "casi vacías"

Desde hace un poco más de un mes, el mercado automotor del país no detiene su caída. El sector no puede ocultar que faltan unidades ante una demanda sostenida y muchos que adquirieron hace dos meses un vehículo 0km semanalmente consultan cuándo accederán a la unidad y reciben pretextos que solo estiran los plazos y aumentan la impaciencia. ¿Qué ocurre en un sector que tuvo en 2020 el peor año de casi un siglo, cuando la pandemia derivó en una crisis cuyo efecto dominó sacudió sus cimientos?. A ello se le sumaron decisiones regionales que complicaron el desenvolvimiento de las terminales y ahora, en nuestro país, el cepo a las importaciones para evitar la sangría de dólares, golpeó duro en los componentes necesarios e indispensables para poner en la calle un vehículo en las condiciones que exigen las circunstancias tecnológicas.

Estamos en presencia de un contexto excepcional, resumió Ricardo Salomé, presidente de Acara. "Es un fenómeno global que también está pasando en Brasil, Estados Unidos y Japón, por la crisis del faltante de microchips. Pero a esta oferta mundial resentida se suma la poca liberación local de los autos importados, un combo muy grave que afecta totalmente al sector concesionario", aseguró. "Hoy los salones están cuasi vacíos, sin vendedores y hay toda una industria paralizada", lamentó el empresario.

El Litoral consultó a un gerente de Ventas de una concesionaria local, quien comentó: "La situación en Santa Fe es igual al resto del país. Las unidades importadas no están entrando debido a la aplicación del Sistema integral de Monitoreo de Importaciones (Simi), que es la cantidad de cupos que tiene cada marca o empresa para poder importar. En la práctica eso (la importación) es nulo. Pero además faltan componentes, donde los más importantes son los tecnológicos, en este caso los chips, que llevan todas las unidades, incluso las de producción nacional, lo que hace que se demore la finalización del vehículo para colocarlo en el mercado. Esa es la realidad. Como concesionario estamos en la misma situación que todos. Esperamos que se solucione en los próximos meses pero no vemos que eso vaya ocurrir a la brevedad", explicó. Y agregó: "Eso hace que las ventas de hoy se vuelquen a planes de ahorro porque en esta operatoria hay cuestiones de carácter legal que hacen, por ejemplo, cumplir con la entrega en un determinado tiempo. Por eso, aquello que conocimos en que una operación de esta característica demoraba un tiempo largo la entrega de la unidad adquirida hoy no es que se vaya a disponer del vehículo a la brevedad pero sí quizá antes de aquel que lo adquirió en forma convencional", subrayó.

Debe señalarse que por la falta de autos, la Acara bajó las proyecciones anuales de 450 a 375 mil unidades, aclarando que se puede dar vuelta esta situación con un poco de incentivo porque la gente entiende que la brecha cambiaria genera oportunidades para adquirir vehículos".

Así, si el Gobierno libera las importaciones, el titular de la asociación considera que "el mercado podría arañar las 400 mil unidades y al Estado le ingresarían 600 millones de dólares adicionales".

Patentamiento: últimos datos

En tanto, Acara informó que en septiembre se patentaron 31.681 vehículos, un 9,5 por ciento menos que en el mismo mes de 2020 (35.014) y un 0,5 por ciento menos que en agosto de 2021 (30.822).

Con los números de septiembre, el acumulado anual llegó a 307.246 patentamientos.

Ello significa un 23,1 por ciento más que en los primeros nueve meses del año pasado, que estuvo atravesado por los cierres más estrictos como consecuencia de la pandemia.

En septiembre se patentaron 31.681 vehículos, un 9,5 por ciento menos que en el mismo mes de 2020.

La relación con Brasil

Por otra parte, los directivos de Acara aclararon que entienden que los dólares son prioritarios para la macroeconomía argentina. Sin embargo, "siendo justos es importante decir que en nuestra actividad la balanza comercial de autos terminados con Brasil es positiva. Este año exportaremos a Brasil 230.000 vehículos, de 25.000 dólares promedio, y se importarán 180.000, de 15.000 dólares promedio. Por eso pedimos un esfuercito extra hacia nuestro sector", dijo Salomé, titular de la entidad.

Por su parte Rubén Beato, secretario general, completó: "Seguimos con un 50 % de autos nacionales patentados por eso es importante seguir trabajando juntos a las fábricas, autopartistas y los gremios para garantizar esta parte de la oferta que hoy es central para sostener el mercado actual, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sólo fortaleciendo una producción acorde se puede evitar una pérdida de volumen importante que ponga en riesgo la rentabilidad del sector y sus consecuencias no deseadas".

Ventas

En septiembre, Toyota, con 6032, fue la marca más vendida. Le siguieron Fiat (426), Volkswagen (3806), Ford (2623), Renault (2492), Peugeot (2000), Chevrolet (1623), Nissan (1242), Mercedes Benz (1105) y Citroen (1045), entre los 10 primeros.

Exportaciones incrementales

El viernes pasado, el Gobierno Nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación para las exportaciones incrementales de la industria automotriz, incluyendo autos y autopartes.

De esta forma, durante el año 2022 las empresas continuarán tributando con las alícuotas actuales hasta un monto equivalente a las exportaciones del año 2020 y, por las exportaciones adicionales, dejan de tributar derechos de exportación.

El año próximo, las terminales y autopartes solo pagarán derechos de exportación hasta el monto de las exportaciones facturado en 2020 (4,5% autos terminados o 3% autorpartes) y una vez superado, tributarán 0% para las nuevas exportaciones o exportaciones incrementales, lo que implica una prórroga y una ampliación del régimen establecido por el decreto 150/2021 que vence el 31 de diciembre de este año.