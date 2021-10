https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 05.10.2021 - Última actualización - 15:36

15:32

La Asociación de Ganado Porcino y la Asociación Británica de Procesamiento de Carne (BMPA) han pedido al Gobierno la concesión de visados de 12 meses para cubrir las vacantes

Brexit Empieza en Reino Unido la "hecatombe de los cerdos" por falta de personal en los mataderos La Asociación de Ganado Porcino y la Asociación Británica de Procesamiento de Carne (BMPA) han pedido al Gobierno la concesión de visados de 12 meses para cubrir las vacantes La Asociación de Ganado Porcino y la Asociación Británica de Procesamiento de Carne (BMPA) han pedido al Gobierno la concesión de visados de 12 meses para cubrir las vacantes

La temida "hecatombe de los cerdos" en las granjas británicas, por la falta de personal en los mataderos y en las plantas de procesamiento de carne, ha arrancado esta semana con el sacrificio en East Anglia de 500 animales, posteriormente enterrados o incinerados.

"Este es solo el principio", ha declarado Zoe Davies, directora ejecutiva de la Asociación National de Ganado Porcino (NPA), que ha advertido que hasta 120.000 cerdos pueden ser sacrificados en las próximas semanas si la situación no cambia.

"El problema aquí no es la falta de suministros, sino la falta de espacio en las granjas", recalcó Davies. "Y esto ocurre porque en los mataderos no hay suficiente personal para poder procesar la carne, por lo que no queda más remedio que eliminar a los cerdos y evitar que entren en la cadena de alimentación".

En una reciente entrevista en la BBC, el "premier" Boris Johnson restó importancia al problema, denunciado por los propios granjeros y por los grupos de bienestar animal, alegando que el destino de los cerdos es ser matados en cualquier caso. "Y la gran hecatombe de los cerdos aún no ha ocurrido", añadió. "Veremos a ver qué pasa".

"Lo que está pasando es que los granjeros nos vemos condenados a este desastre financiero y emocional", declaró Vicky Scott, propietaria de una granja en East Yorkshire y manifestante por la causa porcina ante la conferencia del Partido Conservador en Manchester. "Nosotros pagamos bien a nuestro personal, y no es nuestra culpa que no haya suficientes carniceros".

La Asociación de Ganado Porcino y la Asociación Británica de Procesamiento de Carne (BMPA) han pedido al Gobierno la concesión de visados de 12 meses para permitir a inmigrantes centroeuropeos a cubrir las vacantes, como parte de un paquete de recuperación económica del Covid.

"El Gobierno tiene que ayudarnos porque hemos hecho todo lo que está en neustra mano para solucionar el problema", advirtió Zoe Davies. "Los procesadores de carne han subido exponencialmente los sueldos para intentar contratar personal en los últimos meses. Pero la realidad es que la mayoría de los británicos no quiere trabajar en los mataderos, da igual lo que les pagues".